Mestre, muore il delegato della sanità: la Uil è in lutto

“Stefano non ce l’ha fatta”. Con queste sentite parole la Uil Funzione Pubblica di Venezia ha annunciato ieri sera la morte di un proprio delegato, Stefano Bellina, di Mestre, deceduto a causa delle complicazioni di un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto alcune settimane orsono.

Bellina lavorava per la direzione amministrativa dell’ospedale di Mestre ed era delegato della Uil Fpl, eletto in RSU nel 2015 prima dell’unificazione delle Ulss. Aveva prestato servizio anche presso gli Uffici Centrali di via Don Tosatto dove era una persona molto conosciuta e stimata. “Noi lo ricordiamo come una persona educata, seria e semplice. E come un Amico”, dicono dalla organizzazione sindacale.

Lascia la moglie Antonella, infermiera del Distretto 2 di via Cappuccina, e due figlie. La data dei funerali non è ancora stata resa nota.