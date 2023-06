Mose, a dieci anni dalle prime paratoie: il 15 giugno scatta la manutenzione

La prima paratoia del Mose sarà staccata dalla sua base in calcestruzzo sui fondali della laguna il 15 giugno. Per essere ripulita e poi rimessa al suo posto. Primo atto di una manutenzione della grande opera in grave ritardo. Dieci anni dopo la posa, adesso comincia la lunga opera di controllo dello stato di salute delle paratoie e delle loro cerniere soggette a corrosione.

Sono 78 le paratoie nelle tre bocche di porto, e quelle del varco di Lido-Treporti sono sott’acqua da dieci anni.

Uno dei tanti problemi del Mose, diga mobile da 6 miliardi e mezzo di euro che è stata al centro ieri di un convegno organizzato dalla Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità. Il Mose come esempio da additare al mondo. Anzi «da esportare e mettere a disposizione del mondo», come ha detto ri in conclusione dei lavori l’ex ministro e consulente della Fondazione Paolo Costa.

«Un’idea di Paolo Costa e mia», dice il presidente della Fondazione e presidente del Cnel Renato Brunetta, «un sogno per la Venezia del futuro. Il Mose è stata una grande conquista. Darà sicurezza a Venezia per i prossimi cento anni. È un esempio di sostenibilità che Venezia può dare al mondo. Ma oltre alla difesa ambientale occorre sviluppare una difesa antropica, attrarre i giovani, arte e lavoro, investimenti e capitale umano. Lo faremo trasformando Venezia in un grande campus universitario”.

Il sindaco Luigi Brugnaro insiste: «Bisogna andare veloci, come hanno fatto con il ponte Morandi. Ridurre la burocrazia, avere la certezza dei finanziamenti. Se ci metti vent’anni e i finanziamenti arrivano a goccia, è più facile che si infiltri la corruzione, ecco che arrivano i ladri. Adesso il Mose funziona, ma dobbiamo anche salvare la laguna». L’Autorità è pronta a partire? «Questione di poco, il ministro Salvini me lo ha promesso», dice Brugnaro, «prima era una legge fraudolenta, che dava tutti i poteri allo Stato, adesso Roma dovrà concertare con il Comune e la Regione».

Il Mose

Numeri, slide e filmati scorrono sullo schermo. Non sono venuti alla giornata dedicata alla grande opera gli annunciati Matteo Salvini, Luca Zaia, e nemmeno la commissaria straordinaria Elisabetta Spitz. A parlare del Mose ci sono il provveditore Tommaso Colabufo, il direttore del Consorzio Venezia Nuova Hermes Redi, tornato al suo posto dopo sette anni di assenza per essere stato licenziato dagli amministratori straordinari dopo lo scandalo del 2014. Nella seconda parte le relazioni di altri paesi _ anche quelli che il Mose lo avevano scartato _ sulle opere di difesa dal mare. Coordinatore della giornata il direttore del Corila Pierpaolo Campostrini, insieme al direttore della Fondazione Alessandro Costa. Paolo Costa, sindaco ai tempi dell’approvazione del Mose, nel 2002, poi ministro e Presidente del Porto, parla del Mose come «strumento di sostenibilità anche socio-economica». Definisce «un errore progettuale» la conca di navigazione di Malamocco, che lui stesso aveva approvato, e rilancia il terminal di altura per le grandi navi.