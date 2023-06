Mestre, secondo morto per overdose in tre giorni

Seconda vittima per un’overdose in tre giorni. Dopo lo studente di 21 anni, questa volta a morire è stato un quarantaduenne. E anche lui in casa. È stato trovato da alcuni operai che stanno lavorando all’esterno della casa. Il fatto si è consumato mercoledì. O meglio il corpo privo di vita è stato rinvenuto in una abitazione di via Donatello due giorni fa, verso mezzogiorno. La morte, stando alle prime verifiche, risaliva a sette-otto ore prima. Dopo aver trovato il corpo inanimato dell’uomo gli operai hanno avvisato il 118, anche se si rendevano conto che per l’uomo c’era ben poco da fare. Sul posto i sanitari del Suem non hanno potuto far altro che constatare la morte del quarantenne.

Avvisata la polizia perché accanto al cadavere, c’erano tracce di droga e una siringa. In via Donatello sono arrivati quindi i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mestre.

I militari hanno chiesto l’intervento dei loro colleghi della Scientifica per controllare l’intera stanza. I controlli sono stati allargati a tutta l’abitazione. Diversi elementi raccolti attorno alla vittima fanno supporre agli investigatori che la morte sia riconducibile ad un’overdose da eroina. Una volta terminati gli accertamenti la salma è stata messa a disposizione del magistrato di turno. Ieri il pubblico ministero Andrea Petrone, che è lo stesso del caso del ragazzo trovato morto lunedì, ha disposto l’autopsia. Delle indagini ora se ne stanno occupando gli uomini del Nucleo operativo della Compagnia di Mestre.

Come avviene in questi casi si cercherà di risalire a chi ha venduto la dose fatale al quarantaduenne. E se le tracce della droga rinvenute nella stanza appartengono ad una partita già al centro di altre indagini.

L’uomo in passato aveva avuto dei problemi con la sostanza stupefacente. Lunedì mattina era stato trovato morto in circostanze simili uno studente universitario di 21 anni. Il ragazzo ,originario del Veronese, viveva a Mestre e studiava a Ca’ Foscari. Anche lui aveva avuto un passato con problemi dovuti all’uso di stupefacenti. Ma sembrava esserne uscito. A rivenirlo morto in un appartamento per studenti universitari in via Carducci, è stato il coinquilino che non vedendolo alzarsi era entrato nella stanza. Purtroppo i soccorsi hanno non hanno potuto far nulla. Il ragazzo era morto da alcune ore.