Mestre, commercialista sparita. I clienti: «La cerchiamo da mesi». Accuse alle segretarie tutte da dimostrare

Qualcuno ironizzando dice che si rivolgerà alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, altri, la gran parete, continua a suonare al campanello del suo studio in via Terraglio 36. Civico dove fino a qualche mese fa la commercialista Beatrice Annì, 49 anni, esercitava la sua professione e riceveva un notevole “pacchetto clienti” ereditato dal padre Domenico. La professionista non si trova più e neppure risponde al telefono.

Nello studio delle segretarie neanche l’ombra. Pure loro hanno abbandonato e si son o glissate.

Le segretarie sono sempre le prime accusate dai loro datori di lavoro in casi di questo genere, ma poi, non appena le indagini fanno chiarezza, si scopre che la verità è sempre un’altra.

I clienti ora temono che la donna oltre a sparire lei abbia fatto svanire nel nulla i soldi che le avevano affidato per essere versati in tasse allo Stato.

Di certo alcuni suoi clienti hanno ricevuto posta dall’Agenzia delle Entrate che chiede conto di pagamenti non effettuati e spettanti. Quando i malcapitati sono andati in via Terraglio per chiedere conto di quanto mancante, non hanno trovato più nessuno.

Inutile dire che prima e dopo la visita abbiano tempestato di chiamate il numero di cellulare della donna. Numero che suonava a vuoto e che da un po’ di tempo risultata irraggiungibile.

Chi ha approfondito le ricerche ha scoperto che la donna è stata sospesa dall’ordine dei Commercialisti e dei contabili perché non aveva pagato la quota annua di iscrizione. Altra “dimenticanza” che però non le consente di esercitare la professione.

Ma questo è un aspetto che poco importa ai clienti che vogliono capire come risolvere le dimenticanze rispetto all’Agenzia delle Entrate che puntualmente sta bussando alla loro porta.

Come succede in questi casi, in attesa che la commercialista ricompaia annunciando che ripagherà tutti, qualcuno ha già bussato alla porta di legali. Questo per definire una strategia che consenta loro di rientrare dei soldi che le avevano affidato e dei costi subiti per colpa dei mancati pagamenti del dovuto allo Stato. E già si sente odore di carte bollate.

La vicenda a quanto pare è solo all’inizio