Jesolo, banditi tentano di far esplodere il bancomat all’IperTosano ma fuggono a mani vuote

Tentano di far esplodere lo sportello bancomat all'IperTosano di Jesolo, ladri messi in fuga stanotte, probabilmente impauriti da qualche rumore improvviso o dalla vigilanza.

Oggi la polizia del commissariato di Jesolo è sul posto per le indagini e gli accertamenti sull'esplosivo utilizzato con la "tecnica della marmotta" che consiste nel praticare un foro con il trapano e inserire l' ordigno artigianale.

Il bancomat dopo le analisi della polizia (foto Claudio Vianello)

Dopo le analisi e la pulizia della cassa la squadra scientifica del commissariato ha escluso situazioni di potenziale pericolo di esplosione.

Sono ora in corso le indagini per risalire ai malviventi che potrebbero essere ancora in zona. Verranno visionate intanto le videocamera nell'area del centro commerciale "I giardini di Jesolo" dove si trova l'IperTosano.