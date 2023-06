Scritte minacciose nella zona di Castello. Il sindaco Brugnaro è sotto scorta

«Siamo la scorta, buongiorno sindaco». «Arrivo, arrivo subito, grazie». Battesimo della nuova sorveglianza al Salone nautico. Su richiesta del prefetto due giovani agenti della Digos fanno da scorta al primo cittadino Luigi Brugnaro nelle sue uscite pubbliche.

«Sono comparse delle scritte minacciose qui intorno al Salone», racconta, «Questura e Prefettura hanno ritenuto di attivare la sorveglianza».

Eccoli allora al loro esordio a sorvegliare discretamente i tavolini intorno all’entrata della Tesa 105, dove il sindaco conversa con alcuni conoscenti in attesa dell’inaugurazione.

Brugnaro, spirito ribelle, aveva rifiutato la scorta 24 ore su 24. Alla fine il “compromesso”. Con gli agenti mobilitati solo per le uscite pubbliche.

All’inaugurazione del Salone è stata la prima volta.

Quanto alle minacce e alle scritte (“Non sei degno di vivere”) comparse sui muri della zona di Castello est, gli inquirenti devono ancora stabilire se si tratti di goliardate o di fatti di cui preoccuparsi.

Intanto per precauzione è stata disposta la scorta. «Minacce ne ho ricevuto anche da parte dei terroristi quando facevo parte di Confindustria», ricorda Brugnaro, «non mi preoccupo e vado avanti».

Così i due agenti hanno seguito il primo cittadino nei suoi spostamenti al Salone, molti al di fuori del protocollo e del programma. È la prima volta che al sindaco viene assegnata una scorta della Digos.

Era successo in passato anche per Nereo Laroni, che però si era avvalso della scorta di vigili urbani, e per qualche periodo anche Massimo Cacciari, anche lui con la Polizia municipale.

Dalla Digos erano stati scortati, negli anni Novanta, parlamentari e consiglieri come Gianfranco Bettin, per le sue accuse contro la mafia, Felice Casson per le indagini contro i terroristi neri, Tiziano Treu dopo gli attentati ai giuslavoristi. Adesso Brugnaro.

Lui stesso non crede che le minacce siano fondate. «Anche se non c’è un bel clima per poter lavorare sereni», dice.

La scorta del sindaco intanto ha avuto il suo bel daffare. Per seguire il primo cittadino, abituato a muoversi con molta libertà, durante le sue frequenti soste e gli incontri con amici, politici, imprenditori e autorità.

In serata la scorta è stata sospesa. Riprenderà nei prossimi giorni quando Brugnaro sarà nuovamente impegnato in manifestazioni pubbliche come la cerimonia per la Festa della Repubblica del 2 giugno, il Palio delle Antiche Repubbliche marinare (2-3 giugno), la chiusura del Salone nautico (domenica 4 giugno).