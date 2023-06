Tredicenne investito da un’auto a Mestre: è in terapia intensiva

Grave incidente questo pomeriggio intorno alle 16.30 nei pressi del negozio Decathlon di via Don Peron, a Mestre. Un’auto ha investito un ragazzino di 13 anni, mentre stava correndo in bicicletta. Il ragazzo soccorso e portato in ospedale all’Angelo, ora si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. La dinamica non è chiara e la stanno ricostruendo gli agenti del Reparto Motorizzato della Polizia locale. Il ragazzino è stato soccorso dai sanitari del Suem.