Barca a vela rovesciata davanti a Sant’Erasmo: in salvo nove persone

Forse una manovra sbagliata o lo sbilanciamento dei componenti l’equipaggio ha fatto rovesciare in acqua, davanti a all’isola di Sant’Erasmo, una barca a vela.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero e una imbarcazione assieme ai sommozzatori. Il naufragio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16.

Un anziano che era a bordo è stato trasportato all’ospedale civile per un principio di ipotermia.

La barca, con a bordo nove persone, tutte di nazionalità inglese è lunga dieci metri. Gli inglesi si stavano allenando per in vista di una regata che a breve li vedrà protagonisti in laguna. Considerata la lunghezza i nove a bordo non stavano poi così larghi.

Cosa sia successo, mentre stavano incrociando in laguna nord davanti a Sant’Erasmo, non è chiaro. Sta di fatto che all’improvviso la barca si è piegata su un fianco rovesciandosi.

L’equipaggio a quel punto è finito in acqua. Qualcuno da lontano ha visto la scena e ha dato l’allarme avvertendo i vigili del fuoco e il Suem.

I primi a intervenire sono state alcune barche di passaggio. Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco con l’elicottero di Tessera e i sommozzatori. I naufraghi sono stati caricati su alcune imbarcazioni di passaggio e sui mezzi dei pompieri.

Per uno di loro, un anziano, è stato necessario fare intervenire anche l’idro ambulanza del Suem, in quanto il bagno fuori programma gli aveva procurato un principio di ipotermia.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Civile da dove è uscito alcune ore dopo. I vigili del fuoco sono riusciti a raddrizzare l’imbarcazione trainandola in una darsena.