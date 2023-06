Portogruaro, mamma di 45 anni sparisce dopo una lite. Scattano le ricerche

Litiga con il marito, poi sale in auto e fa perdere le sue tracce. I carabinieri hanno avviato l ricerche di una donna di 45 anni, residente con la famiglia a Portogruaro.

Il marito ne ha segnalato la scomparsa ai militari dell’Arma nel pomeriggio di martedì. In seguito alla denuncia è stato attivato il protocollo di ricerca persona, secondo quanto codificato dalla prefettura.

Sono così iniziate le indagini. Al momento non sono molti gli elementi trapelati. Nel tardo pomeriggio di ieri le ricerche non avevano ancora dato esito positivo.

Tra i pochi elementi certi, vi sarebbe il fatto che quello della donna sia stato un allontanamento volontario.

Sembra che tra la 45enne, madre di un figlio, e il marito vi sia stata un’accesa discussione, al termine della quale la donna ha deciso di andarsene di casa.

Ha preso l’auto di famiglia, una Ford Focus, e si è allontanata, facendo perdere le tracce. Non vedendola rientrare dopo diverse ore, il marito ha iniziato a preoccuparsi.

Tanto più che, secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe lasciato a casa tutti i suoi effetti personali, a iniziare dal telefono e dal portafogli.

L’uomo ha deciso così di rivolgersi ai carabinieri, denunciando la scomparsa della moglie.

Trattandosi di una persona maggiorenne, è nella piena facoltà della donna allontanarsi di casa, anche senza avvisare nessuno.

Ma, in presenza di una segnalazione di scomparsa, è necessario eseguire tutti gli accertamenti di rito.

Per questo i carabinieri stanno indagando. Al momento le ricerche si sono concentrate nella zona di Portogruaro, dove risiede la coppia. Non è escluso che in un secondo momento il raggio di azione delle indagini possa essere esteso.