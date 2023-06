JMuseo di Jesolo, inaugurato un anno fa ancora nessun evento

Un anno senza eventi, o quasi, JMuseo è ancora una cattedrale nel deserto alle spalle di piazza Brescia.

Inaugurato a maggio dello scorso anno, 9 milioni di euro di investimento, quattro piani e spazi apparentemente illimitati. E ancora chiusi e sigillati. Tanto design, ma poca funzionalità. I nodi vengono ora al pettine.

Le criticità non sono mancate davanti a un simile investimento. Un palazzo con porte molto piccole che impediscono di trasferire ad esempio i pezzi più importanti del Museo di storia naturale di Jesolo che prenderà posto stabilmente nei primi due piani.

La speranza è che finalmente a luglio si possa inaugurare finalmente la nuova sede di questo orgoglio della città che è chiuso ormai da sette anni ed era riferimento per un bacino di 30 mila studenti grazie al lavoro del direttore Roberto Basso.

Per il momento l’unico appuntamento certo è il progetto “Piccoli scienziati da museo”, che si svolgerà il 16 giugno 2023 al JMuseo di Jesolo alle 16, annunciato dall’istituto scolastico Calvino di Jesolo.

La mostra sul mondo della notte, all’ultimo piano, con tanto di locale e terrazza di tendenza, è rimasta solo un progetto che richiederà ulteriori investimenti per essere portato a termine come fiore all’occhiello della località. Dai banchi del Consiglio comunale, l’ex sindaco Valerio Zoggia ha tuonato più volte contro l’inerzia dell’amministrazione comunale. Il nuovo sindaco, Christofer De Zotti, si è trovata in mano la patata bollente. Ha annunciato prossimi eventi di rilievo per un vero rilancio della struttura museale.

Al lido, parlando del privato, ha chiuso anche l’acquario di Sea Life in piazza Venezia, dopo anni difficili e il colpo della pandemia. Resistono il Tropicarium e la mostra della Scienza, cui si è aggiunto lo spazio all’ex Bounty che ospiterà la nuova edizione del corpi plastinati Real Bodies.

Tutti eventi che vedono impegnati Mauro Rigoni e Monica Montellato. Ma se il privato cerca di andare avanti, è adesso la struttura pubblica che ha i riflettori puntati. Non basterà neppure il trasloco del museo di storia naturale per rilanciare davvero l’ancora sconosciuto JMuseo per il quale ci vorrebbero grandi mostre artistiche ed eventi.