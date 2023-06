I cani-bagnino in servizio sulle spiagge di Sottomarina e Isola Verde

I cani-bagnino e i loro conduttori della Scuola Italiana Cani Salvataggio svolgeranno il loro prezioso servizio anche a Chioggia. Giovedì 1° giugno l’incontro tra i rappresentanti dell’organizzazione e la Capitaneria di Porto.

All’incontro era presente anche Giorgio Bellemo, presidente dell’Ascot che riunisce gli operatori balneari, e l’occasione è stata utile per fare il punto sulle attività previste nel litorale di Chioggia nel corso della stagione balneare appena iniziata.

Le unità messe in campo saranno due, nei weekend e il giorno di Ferragosto, una a Sottomarina e l’altra a Isola Verde e integreranno il servizio di salvataggio già predisposto lungo il litorale fino al 10 settembre.

È stato anche concordato di eseguire attività addestrative congiunte nel corso della stagione.

La Scuola Italiana Cani Salvataggio è la principale organizzazione nazionale ed internazionale, in regime di volontariato, dedita alla formazione e all’addestramento di unità cinofile destinate principalmente al soccorso in acqua e già dal 2015, in forza di un apposito accordo quadro sottoscritto presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, sono state sperimentate diverse forme di collaborazione tra le rispettive le articolazioni periferiche.