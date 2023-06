Masterplan dell’aeroporto Marco Polo e raddoppio: protestano gli ambientalisti

Masterplan di sviluppo dell’aeroporto di Venezia, oggi nuovo appuntamento della procedura di Dibattito pubblico al Laguna Palace di Mestre. Si parlerà di impatto e prospettive sul territorio.

Ma stavolta il fronte ambientalista rimane fuori dalla sala di confronto. Mercoledì pomeriggio si è riunito il Forum per Mestre e Venezia (che raccoglie le 25 associazioni ambientaliste che stanno interloquendo contro il masterplan del raddoppio dei passeggeri a Tessera) e che protestano contro la modalità dell’incontro online per il tavolo tra Save e associazioni, fissato per lunedì 5 giugno.

La richiesta è di un confronto non via internet ma in presenza. E quindi oggi pomeriggio le associazioni rimarranno fuori dalla sede del Dibattito pubblico, e organizzano invece una conferenza stampa sul marciapiede antistante il Laguna Palace, dove dalle 17 si tiene il quarto incontro della procedura di confronto tra aeroporto e cittadini.

Le critiche delle associazioni al piano da 2 miliardi per lo sviluppo aeroportuale sono tante. Oltre al raddoppio dei passeggeri, evidenziano anche i rischi di impatto sul territorio con la richiesta di tutelare il paesaggio da Altino fino a Marcon nato dalle bonifiche novecentesche del Dese.

Aree dove sono previsti 106 ettari di “agroecosistema a mosaico di habitat, per la fauna e allo stesso tempo ambito di connessione ecologica tra le aree a bosco limitrofe ed il fiume Dese.

In sommità dell’argine del Dese viene realizzata una pista ciclabile e si prevede l’innalzamento del livello del suolo con la collocazione di uno strato delle terre di scavo provenienti dalla realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità.

Un secondo ambito da 112 ettari per un grande parco agrivoltaico di 68 ettari e un campo geotermico da 15,5 eettari e ancora un ambito di quasi 39 ettari per la riqualificazione ambientale che favorisca la biodiversità e gli insetti impollinatori. Secondo Boato il rialzo dei terreni di questi tre interventi deriverà dal milione e oltre di metri cubi di terreni scavati per il treno per l’aeroporto. Progetti come il fotovoltaico, ribadiscono le associazioni, stanno meglio nei terreni ex Eni di Marghera.

Ancora Masterplan di Save nel mirino di una interrogazione di Federico Fornaro, deputato della lista PD - Italia Democratica e Progressista che ha depositato una interrogazione al ministro dei trasporti e delle infrastrutture sulle modalità di individuazione del coordinatore del dibattito pubblico del master plan presentato da Save spa.

Secondo Fornaro la legge prevede che tale figura, determinante nel processo del dibattito pubblico, «debba essere individuata dal Ministero competente tra i propri dirigenti, e che solo nel caso in cui non vi siano dirigente in possesso dei requisiti tecnico professionali l'ente aggiudicatore può agire in autonomia. Nel caso del Master Plan aeroportuale, SAVE ha proceduto individuando in autonomia il coordinatore del dibattito pubblico».

Fornaro interroga il ministro delle infrastrutture e dei trasporti per capire se la società di gestione aeroportuale ha chiesto - come prevede la legge - al ministero di indicare il coordinatore del dibattito pubblico, e per quali ragioni ha operato in autonomia.