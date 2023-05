Malamocco, si cercano volontari per il record delle cozze gratinate

Il Gruppo Bevanda Malamocco Aps in cerca di volontari in vista di uno dei Guinness World

Record più originali, e gustosi, della storia: 20 mila e una cozze gratinate da cuocere e consumare nell’antico borgo al Lido.

Nelle chat sta circolando , infatti, il video realizzato dagli iscritti del Gruppo Bevanda e presentato da Fabio Moresco in cui vengono illustrati i dettagli dell’impresa che sarà realizzata nel borgo di Malamocco il prossimo 22 luglio.

Si prevede una festa spalmata in due giorni (venerdì in attesa del record e il sabato giornata clou), il quarto weekend del mese (dopo la festa della Madonna di Marina e il Redentore). Ci sarà una tavolata di duecento metri, che attraverserà tutto il borgo di Malamocco, composta da 100 tavoli di due metri.

Per ciascun tavolo, quattro placche da forno (leccarda) con 50 cozze ciascuna.

La prima fase della preparazione avverrà nella sede del Gruppo, a fianco alla chiesa dell’Assunta. Poi saranno coinvolti 400 volontari, dotati di forno, per la gratinatura. E così in questi giorni è già iniziata la fase di ricerca dei volontari. Per partecipare, basterà mandare un messaggio con il proprio nome al seguente numero di telefono: 349.1744131. Oppure basterà chiamare.

Le cozze saranno fornite dagli organizzatori. Ai partecipanti sarà richiesto di portarle a casa, metterle in forno a 180 gradi per quindici minuti e di riportarle con una targhetta con nome e numero di telefono.

Ai partecipanti sarà poi consegnata una medaglia ricordo per la partecipazione. L’idea del record nasce nel 2018 da una proposta dei due soci Fabio Moresco (agenzia Venezia Classic) e Alessandro Scarpa, storico cuoco dell’associazione.

Doveva essere un modo speciale per celebrare il 2020, con un cavallo di battaglia culinario del Gruppo. Poi la pandemia e le incertezze hanno fatto slittare l’evento di tre anni.

Ora però, in attesa della presentazione ufficiale che avverrà a fine giugno, i preparativi sono già iniziati. Per ulteriori informazioni, al Gruppo Bevanda è stato riservato dal Comune, partner dell’iniziativa, uno spazio all’interno del Palazzo Pretorio, a Malamocco.