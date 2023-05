Travolto in bicicletta a Caltana, muore a 72 anni

Incidente mortale mercoledì mattina a Caltana di Santa Maria di Sala. Il sinistro si è verificato alle 7 in via Gorgo . Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrata con una bicicletta in sella alla quale c’era Livio Giordan un pensionato di 72 anni . L’uomo è caduto rovinosamente a terra ed è morto in conseguenza delle ferite riportate.

Livio Giordan

Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorsi medici con il 118 Suem di Mirano e i carabinieri di Mirano che hanno fatto i rilievi dell’incidente. Nonostante i soccorsi immediati per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Santa Maria di Sala che ha aiutato i carabinieri di Mirano a gestire il traffico. Giordan era molto conosciuto in paese per la sua attività di volontario dell’associazione Mano Amica