Travolte da una moto sulle strisce pedonali, a Eraclea paura per due ragazze

Due ragazze travolte una moto nel pomeriggio di martedì 30 maggio a Eraclea, in via Fausta, sulle strisce pedonali vicino al distributore Esso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 lungo la strada che collega a Ponte Crepaldo. Il motociclista in sella a una moto Bmw di grossa cilindrata avrebbe cercato di frenare quando si è accorto delle due giovani di 14 anni che attraversavano la strada, ma ormai era tardi e le ha centrate.

Il motociclista è stato a sua volta tamponato da un’auto, una Volkswagen Golf, che è sopraggiunta alle sue spalle e ha inchiodato colpendo la moto che si è rotta addirittura in due parti. Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è piombato sull’asfalto senza gravi conseguenze, solo un po’ frastornato.

Le due ragazze, entrambe del posto, sono state travolte, ma hanno miracolosamente subito solo lesioni e fratture e non sono in pericolo di vita, entrambe trasportate in autoambulanza all’ospedale di San Donà. Una delle due ha riportato un trauma cranico e una frattura alla gamba. Sul posto, i sanitari del 118 e la polizia locale di Eraclea per i rilievi durante i quali la strada è stata chiusa al traffico per oltre un’ ora.