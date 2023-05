Scopre l’amante, lite furibonda tra marito e moglie a Cavarzere: lui la picchia e lei finisce in ospedale

E’ finita con una donna trasportata in ospedale la lite in famiglia, per motivi di gelosia, scoppiata nella notte appena trascorsa a Cavarzere.

Protagonista una coppia di nazionalità marocchina e l’amante di lui. Ad avere la peggio la moglie dell’uomo picchiata dal marito durante la lite iniziata perché lei gli contestava la relazione con l’altra signora.

La ferita è stata portata in ospedale. La prognosi non è grave, tanto che i carabinieri intervenuti devono attendere la denuncia della donna per procedere nei confronti del marito violento.

Da quanto si apprende in quella famiglia non ci sono altri interventi delle forze di polizia per configurare, eventualmente, una situazione da “Codice rosso”, che permetterebbe ai carabinieri di procedere d’ufficio nei confronti dell’uomo anche senza querela di parte.