Scontro frontale, due feriti e un’auto precipita nel cortile di una casa

Scontro frontale, due feriti gravi e un’auto finita oltre il muretto del cortile di una casa.

Poco prima delle 13:30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via delle Prete a Camponogara per un incidente tra due auto, di cui una finita nel cortile privato di un’abitazione sottostante la strada: feriti i due conducenti.

I pompieri arrivati da Mira e Mestre anche con l’autogrù, hanno messo i sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti entrambi feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale.

La Ford Kuga, finita in posizione verticale nel cortile della casa, è stata recuperata con l’ausilio dell’autogrù per poi essere portata via dal carro attrezzi, insieme alla Fiat Punto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16 circa.