Chioggia, delusione a un anno dalla nuova giunta. «Viabilità in tilt, Comune latitante»

Zero risposte, assemblea civica inconcludente per i residenti di Sant’Anna. La fumata nera sui punti più critici, sottopasso, incrocio semaforico e asfaltature, ha lasciato perplessità e amarezze nel comitato civico e nei cittadini numerosi che vi hanno preso parte convinti di ricevere notizie certe su soluzioni e tempistiche da parte degli amministratori pubblici.

I temi sono noti da anni e le richieste dei residenti pure. Dal Comune, che era rappresentato solo dall’assessore ai Lavori pubblici Angelo Mancin, il comitato attendeva qualcosa di concreto anche alla luce della lettera di Anas che, sollecitata dal comitato, aveva demandato all’amministrazione comunale alcune questioni.

«Ci attendevamo degli aggiornamenti», spiega il presidente del comitato, Riccardo Bonomo, «in particolare sul sottopasso, che non è più a norma; sulle fermate dei bus in Romea e sull’incrocio semaforico per il quale è stata ventilata la possibilità di un attraversamento pedonale a raso, ma anche sulle asfaltature che erano state programmate dalla giunta Ferro e di cui non abbiamo più avuto riscontri e sulle zone dove ancora mancano i collegamento fognari».

L’assessore ha spiegato che per i problemi più grossi, e che coinvolgono più enti, i tempi inevitabilmente si allungano. Ha ricordato che in un recente tavolo di lavoro con Anas è stato riferito che è in atto uno studio di fattibilità sull’impatto al semaforo di un eventuale attraversamento pedonale.

«Dove mancano le connessioni fognarie», spiega Mancin, «dipende dai costi elevati. Occorre che vengano accorpati più lavori così da abbattere le spese. Per le asfaltature via Pegorina e via Fisola sono in fase di mappatura che dovrebbe finire dopo l’estate. Successivamente si andrà in gara. Vi è anche il problema della fibra. Se verrà prima rifatto l’asfalto, poi sarà riaperto per la fibra…».

Sulla messa in sicurezza della Romea e la realizzazione di un bypass, Mancin ha ribadito che l’ipotesi della bretella a est è stata definitivamente scartata e si procederà con quella a ovest, specificando però che i tempi saranno lunghi perché ci sono degli attraversamenti ferroviari da realizzare e quindi si dovrà allargare il confronto a Rfi. —

