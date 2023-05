Rubata la collezione di orologi da 30 mila euro

Preoccupante serie di furti nel territorio della frazione di Summaga, al confine tra i comuni di Portogruaro e Cinto. Si parla di un bottino complessivo di circa 50 mila euro. In azione la “banda del foro”. In una sola notte i ladri hanno visitato sette abitazioni, portando via molti soldi e gioielli e, soprattutto, una collezione di orologi di valore per un totale di 30mila euro solo da una casa.

È il più grosso raid ladresco dall’inizio dell’anno, al lavoro ci sono i carabinieri della compagnia di Portogruaro, che hanno tuttavia recuperato appena 3 denunce. Ne mancherebbero altre 4 e si attende che i derubati si facciano avanti. In azione una banda di almeno 5 malviventi: emerge questo infatti da alcuni filmati delle videosorveglianze in dotazione alle abitazioni svaligiate. Le case depredate, in aperta campagna, sono tutte di bell’aspetto, realizzate tra gli anni ’80 e ’90. Abitazioni che appartengono a proprietari terrieri.

Ad agire una banda molto ben preparata, che deve avere compiuto vari sopralluoghi, magari servendosi di qualche complice che abita nella zona. La strada che collega Summaga al territorio comunale di Cinto Caomaggiore è frequentata da poche automobili, per cui conoscere questa fetta di territorio, nel mandamento, è fondamentale per poter mettere a segno operazioni così clamorose.

I ladri hanno agito in una sola notte, a metà della scorsa settimana, dalle 2 alle 5 di mattina. Hanno approfittato del sonno profondo di proprietari e inquilini, rovistando dappertutto, ma solo ai piani bassi. L’obiettivo era rubare più soldi possibile, senza però raggiungere le stanze da letto, per non svegliare nessuno: di sicuro una bella pensata. In alcune delle abitazioni messe a soqquadro i banditi sono passati oltre a oggetti di valore, come computer portatili o varia apparecchiatura costosa, tipo I-Pad o telefonini di ultima generazione. Volevano soltanto soldi e gioielli. I bottini sono consistenti, in media il valore del denaro e dell’oro trafugato ammonta a 5 mila euro ad abitazione svaligiata.

Ma in un caso i malviventi sono anche stati “fortunati”. Da una cassetta di sicurezza sono riusciti a portare via una ricca collezione di orologi da polso, del valore complessivo di almeno 30 mila euro. Il risveglio per tutti i derubati è stato traumatico. Meno della metà è andata a sporgere denuncia, per il momento. Si attende solo che gli altri 4 proprietari derubati si convincano a raggiungere la più vicina caserma per mettere nero su bianco l’ammontare degli ammanchi.