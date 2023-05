Bonus sicurezza a Mira: fondi comunali per installare allarme e telecamere

Un bonus sicurezza per case, negozi e appartamenti nel territorio del Comune di Mira. Si potranno comprare telecamere, sistemi d’allarme e anti furto. Il bonus è stato deciso dal Comune dopo una serie di assemblee che si sono tenute in queste settimane.

Potenzialmente il beneficio che il sindaco Marco Dori annuncia interessa decine di migliaia di persone. Ma resta da capire quale sarà la somma messa a disposizione dal Comune. In una prima fase, per un bando sperimentale, dovrebbe essere di 10 mila euro totali. Se il bando dovesse essere ben accolto la somma potrebbe essere alzata.

«L’amministrazione comunale», dice il sindaco Marco Dori, «in queste settimane, insieme al comandante e ai militari della tenenza dei carabinieri, sta girando le frazioni per incontrare i cittadini, soprattutto gli anziani, per metterli in guardia su truffe e raggiri, ma anche per parlare di sicurezza in generale». Gli incontri sono stati molto seguiti e finora hanno toccato i centri civici di Borbiago, Oriago e Piazza Vecchia. Mercoledì 31 maggio alle 16 sarà la volta del centro anziani Palladio di Mira Taglio e poi la carovana della sicurezza sarà a Marano il 7 giugno alle 16.

«Questi incontri sono utili per informare i nostri cittadini sulle tante insidie legate alle truffe, ma non solo», aggiunge Dori, «infatti abbiamo colto l’interesse delle persone per conoscere come funziona il sistema di videosorveglianza». Proprio durante gli incontri è emersa è emersa la testimonianza di cittadini che da quando hanno installato un sistema d’allarme in casa non ha più subito visite indesiderate.

«Nel nostro programma elettorale», ricorda Dori, «avevamo già pensato all’erogazione di un bonus sicurezza per acquisto di antifurti e altri sistemi di prevenzione. Ora è il momento di attuare questo punto del programma». Il sindaco lo annuncia per fine autunno, proprio il momento in cui i furti nelle abitazioni si fanno più frequenti, e cioè da ottobre alle feste natalizie. «Di sicuro questo inverno», conclude Dori, «partiremo con un bando sperimentale. Nel territorio abbiamo una forte rete di controllo di vicinato ma incentivare la sicurezza con ulteriori sistemi di deterrenza sono finalità da perseguire».