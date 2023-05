Venezia, nuova pista ciclabile dal ponte della Libertà al ferry del Tronchetto

Ribasso del 4,4 per cento e gara assegnata per un importo di quasi 1,8 milioni di euro al nuovo raggruppamento del consorzio Innova di Bologna di cui fanno parte la Clea, Ecis e Socomet. Assegnati ufficialmente venerdì i lavori per il nuovo tratto di pista ciclabile presso l’isola del Tronchetto, dopo i lavori della commissione di gara che hanno esaminato quattro offerte di diverse aziende.

Un intervento atteso, costo complessivo 2,4 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pon Metro e che va a creare un collegamento diretto dal ponte della Libertà con l’isola del Tronchetto e l’attracco del ferry boat. Un collegamento necessario in una città che guarda al mondo e che è entrata nei principali circuiti del cicloturismo. Anche nel recente, e fortunato, festival Pavé di Mestre, le gare della giornata finale hanno visto il passaggio, affollato, dei cicloturisti da tutta Italia sul ferry boat, con una vista mozzafiato.

Il progetto collega la passerella ciclopedonale a sbalzo in arrivo dal Ponte della Libertà con l’imbarco del ferry boat al Tronchetto dando continuità al sistema ciclabile cittadino. In particolare si realizzerà una nuova pista ciclabile lunga circa 1,4 km, a doppio senso di marcia e su sede propria che andrà a recuperare l’utilizzo di strutture abbandonate da tempo nell’ottica non solo di dare sicurezza ai ciclisti, ma anche di dare decoro e bellezza alla isola parcheggio di Venezia. Tre i diversi tratti.

Il primo tratto va a collegare l’esistente passerella sul Ponte della Libertà in ingresso a Venezia, percorrendo la rampa di collegamento verso la Stazione Marittima fino a raggiungere la rotatoria del vicino Mercato Ittico. Il secondo congiungerà l’isola della Stazione Marittima a quella del Tronchetto attraverso il recupero e la valorizzazione del Ponte Vecchio del Tronchetto, attualmente inutilizzato, ricavando un'area pedonale e di sosta attrezzata con la pulizia completa e la rimessa in uso del manufatto. Il terzo tratto parte dal ponte recuperato, lungo la viabilità in ingresso all’isola del Tronchetto, collegando il futuro bici-park in prossimità della fermata del People Mover e di Tronchetto Mercato, proseguendo lungo la banchina Est, sul canale di Colombuola, su corsia dedicata, fino alla stazione di imbarco del ferry boat. Questa parte di percorso completa l’idea di mantenere il rapporto visivo diretto tra percorso ciclabile e laguna, che caratterizza il tratto di ciclabile in arrivo a Venezia a sbalzo sul Ponte della Libertà. Lato Mestre si è in attesa della fine dei lavori della stazione Porto Marghera e del nuovo sottopasso di via Paganello per il passaggio sotto la regionale tra via Torino e il Vega.