Lo spettacolo di Gigio Brunello contro il progetto del grattacielo a Mestre

Gigio Brunello, attore, autore, burattinaio premiato più volte per la sua attività di sperimentazione e innovazione nel teatro di figura regala alla Mestre che contesta il progetto di grattacielo alto 60 metri uno spettacolo.

Andato in scena ieri alla festa del comitato di viale San Marco che ha organizzato in piazzetta Canova un pranzo sociale per finanziare il ricorso al Tar contro il progetto di Genuine-Setten, approvato dall'amministrazione comunale.

Nello spettacolo Brunello fa uso della farsa per contestare il progetto e tra i suoi burattini ecco che spicca quello del primo cittadino, con fascia tricolore d'ordinanza. L'invito è chiaro: il Comune sospenda il via libera al progetto e valuti, di concerto con i cittadini, una profonda revisione del piano andando incontro alle istanze dei cittadini.