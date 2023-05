Otto in viaggio in sedia a rotelle, gran finale a Venezia

Venezia ha ospitato il gran finale di “Klick’s on ways”, l’iniziativa che ogni anno porta dei viaggiatori in sedia a rotelle ad attraversare il territorio di una regione italiana, scoprendone accoglienza, bellezza, accessibilità. Ad accogliere i viaggiatori al Parco di San Giuliano c'erano, tra gli altri, il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, l'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, il consigliere della Municipalità di Favaro Veneto, Maurizio Gallo. A dare il nome all’iniziativa - che fa parte di "Le Città in Festa" - è il klick: collegando questo dispositivo alla carrozzina, la si dota di un motore elettrico che rende gli spostamenti più veloci e meno disagevoli. Il dispositivo consente di percorrere lunghi tratti, o tappe di un’intera giornata, in totale autonomia, e di affrontare percorsi off road.

A promuovere l’iniziativa è Free Wheels, organizzazione di volontariato che avvicina persone con esigenze di accessibilità all’esperienza del cammino. L’associazione nel 2022 ha lanciato la prima edizione di Klick’s on ways, che si è tenuta in Emilia Romagna. Per l’occasione, ha appositamente costruito e verificato un percorso attraverso diversi itinerari del Veneto: il Cammino delle Scoperte, la Via Romea Strata, la Via Postumia, la Ciclabile Treviso-Ostiglia e il Cammino di Sant’Antonio.

“Vivere l’avventura - hanno spiegato gli organizzatori - con le sue scomodità e le sue emozioni, sperimentando quello che quasi tutti pensano non si possa fare da una sedia a rotelle. Vivere gli incontri con vecchi amici e persone nuove, vedere quanto è bella l’Italia, ricordare che l’accessibilità ha mille sfaccettature, portare coraggio e speranza alle persone con lesioni midollari. Capire e provare che la vita non si ferma, anche se le gambe non possono muoversi". Inoltre durante il loro percorso, gli otto viaggiatori si stanno fermando a visitare le unità spinali della regione, per raccontare a chi vi è ricoverato e sta facendo i conti con l’accettazione di un nuovo modello di vita che, una volta usciti, ci sono ancora tante opportunità.

Dopo le otto tappe che, dal 19 al 25 maggio, hanno portato i viaggiatori da Negrar (Vr) a Motta di Livenza (Tv) e gran finale a Venezia. Verso le 9.30 i viaggiatori di Klick's on ways sono arrivati a San Giuliano dove, dopo un aperitivo di benvenuto, si sono imbarcati su un mezzo a loro dedicato che li ha fatti sbarcare a Venezia alle ore 11, nei pressi Piazza San Marco. Quindi i viaggiatori hanno visitato la città. Tra i partecipanti atleti noti del Veneziano come Pietro Martire e Manuel Giuge.

L’amministrazione comunale promette attenzione: "Il nostro obiettivo è quello di promuovere i percorsi accessibili ed eliminare le barriere architettoniche - ha dichiarato l'assessore Venturini - e contemporaneamente combattere gli stereotipi, dimostrando che, con il giusto aiuto e i giusti strumenti è possibile viaggiare e raggiungere anche luoghi particolari come Venezia. Ai viaggiatori e agli organizzatori vanno quindi i nostri complimenti e il nostro benevenuto".