Cantine aperte oggi e domani per otto aziende in provincia di Venezia: ecco gli eventi in programma

Cantine Aperte, in programma oggi e domani, raggiunge i trent’anni di vita. Sono 530 le cantine d’Italia pronte a far vivere agli appassionati e non solo due giorni tra botti e vigneti. Nel Veneziano aderiscono otto aziende: Borgo Stajnbech e Cantina Augusta di Pramaggiore, Casa Paladin e Tenuta Polvaro di Annone, La Frassina di Caorle, il Miglio Rosso di Pierangelo Colla a Jesolo, Mazzolada di Portogruaro e Tessère di Noventa di Piave. Per tutte è consigliato prenotare. Intanto domani Villa Pisani a Stra è pronta ad aprirsi per il gala di beneficenza “Guardando le stelle” organizzato dalla Fondazione Giovanni Leoni.

CANTINE APERTE

Durante l’edizione 1993 Vinitaly di Verona del 1993, nasceva il Movimento Turismo del Vino, grazie a un’intuizione, un’idea ambiziosa e lungimirante di un gruppo di vignaioli. Da allora il Movimento si è presto trasformato in una realtà di riferimento in cui tradizione, cultura, divulgazione e passione hanno dato vita a un marchio unico.

I VENEZIANI

Otto le cantine pronte a farsi conoscere. A Borgo Stajnbech due gli appuntamenti di spicco in programma, aperti a tutti. Intanto oggi alle 15 l’inaugurazione, alla presenza del sindaco Fausto Pivetta, della Big Bench di Pramaggiore la panchina formato maxi che si potrà ammirare tra i vigneti di proprietà di Borgo Stajnbech, lungo il fiume Loncon e alla quale è collegato un progetto aziendale che prossimamente prenderà il via. Domani porte aperte al pubblico in azienda, che sarà visitabile alle 10, 11, 13 e 15, mentre alle 16 seguirà un momento di intrattenimento musicale in cantina. In questa occasione gli ospiti potranno degustare una selezione di vini della linea I Classici Stajnbech, lasciando una cauzione di 5 euro per il calice (0421-799929).

Cantina Augusta farà visitare i suoi spazi e i vini dalle 10 alle 20 di sabato e domenica (347-0297269 e 377-3384474). Passando a La Frassina, appuntamento nel fine settimana dalle 10 alle 18 (333-2557529), mentre per il Miglio Rosso si può fare riferimento allo 0421-1480633.

A Casa Paladin, oggi tour delle cantine alle 11, 15 e 16, domenica raduno di auto americane. L’ingresso sarà libero ma ci saranno delle degustazioni a pagamento (0422-768167). Per Mazzolada si può chiamare lo 0421-704646, mentre Tenuta Polvaro propone delle visite guidate dalle 10 alle 16 tra degustazioni di vini, salumi e formaggi, e dalle 16 alle 20 si aspetterà il tramonto. Info 0422-1523061. Anche a Tessère due giorni di assaggi, tra conoscenza di vini e novità (0421-320438).

GUARDANDO LE STELLE

Il fine settimana di appuntamenti si chiude con l’appuntamento a Stra, dove spicca la presenza di Lionello Cera tra i ristoratori che saranno protagonisti del buffet al termine dell’iniziativa nata per raccogliere fondi per finanziare “Brain up”, il progetto di ricerca scientifica sull’uso del metodo Feldenkrais nella riabilitazione dei bambini colpiti da paralisi cerebrale.

Saranno presenti anche il barman Roberto Scaboro, l’oste Mauro Lorenzon, il quale servirà ostriche e champagne, e la Società Agricola Formaggi Sermondi. Si può fare una donazione definita “responsabile” su IT56N0874936191000000002625.