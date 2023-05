Mirano, addio allo storico ristoratore Remo Muffatto

Avrebbe compiuto 85 anni tra una decina di giorni ma il suo cuore non ha retto alle conseguenze dell'ultima emorragia cerebrale che lo aveva colpito nello scorso dicembre. Remo Muffatto, storico ristoratore di Mirano se n'è andato attorniato dall'affetto dei suoi cari all'ospedale civile Santi Giovanni e Paolo di Venezia nella giornata di venerdì 26 maggio.

E' ricordato soprattutto per essere stato il fondatore del ristorante la Taverna, in centro a Mirano, in via Castellantico, nel 1963. Ma è stato anche uno tra i primi negli anni '70 ad introdurre i primi tramezzini nel suo menù. Poi ha intrapreso nel corso degli anni altre avventure nel campo della ristorazione.

Già nel 2018 aveva avuto i primi problemi di salute dai quali si era ripreso bene grazie alla riabilitazione. Stavolta, purtroppo, non ce l'ha fatta. Lascia la moglie Annamaria, la figlia Catia, il genero Valerio e il nipote Andrea. «Era una persona che aiutava gli altri» lo ricorda il genero Valerio, «Si prodigava molto a favore di Cuore Amico Mirano, passava spesso in ospedale a portare i suoi tramezzini anche al personale medico e agli infermieri». Le esequie si terranno mercoledì prossimo 31 maggio alle 15.15 presso il Duomo di S.Michele Arcangelo a Mirano.