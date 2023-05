Raffica di incidenti tra Portogruaro e Caorle: ciclista grave ricoverato a Mestre

Lunga catena di incidenti negli ultimi due giorni: due persone sono gravi, ferito anche un minore (ma non è in pericolo). L'incidente più grave si è verificato al tramonto di giovedì in corso Chiggiato a Caorle all'incrocio con via San Giuseppe, dove una bicicletta è stata travolta per una mancata precedenza.

Un sessantenne è finito a terra. Trasportato all'ospedale di Portogruaro, l'uomo è stato sottoposto agli esami diagnostici e infine trasferito a Mestre: rischia di perdere la milza. È in prognosi riservata.

Poche ore prima a La Salute di Livenza, sulla strada arginale di via Olmo, si era verificato uno scontro frontale tra una vecchia Renault 5, guidata da P.R., 83 anni, residente del posto, e una seconda vettura. L'anziano è grave, ricoverato a Portogruaro. A rimuovere i mezzi la ditta Vaccaro.

In autostrada A4, in un tratto a due corsie all'altezza di Alvisopoli di Fossalta, una Porsche appartenente a una ditta di Vazzola ha tamponato violentemente un mezzo pesante, la sera di giovedì.

All’interno della vettura, oltre al conducente, viaggiava un minore. Entrambi sono stati trasportati in elicottero al più vicino ospedale: non sono gravi. Infine due incidenti si sono verificati alla rotatoria di San Giovanni, a Portogruaro.

Nel primo caso due automobiliste sono rimaste illese dopo un tamponamento. Nel secondo caso invece un ciclista è stato travolto da una macchina, rimediando ferite non gravi. Resta ricoverato a Mestre in prognosi riservata il 58enne Luca Urbano, coinvolto nel tamponamento tra la sua Citroen e un mezzo pesante sulla tangenziale Mattei mercoledì.

L'uomo, residente a Basiliano, rischia la vita. Oggi alle 15 a La Salute verranno celebrati i funerali di Alessio Campagner, il 42enne scooterista di Caorle morto martedì sera a Ceggia, finendo dritto contro un muro. —