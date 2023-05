Mestre, addio a Patrizia Ravagnan, volto sorridente della Farmacia Centrale di piazza Ferretto

Ha mantenuto il sorriso fino alla fine, andando a lavorare nonostante la malattia e adesso che non c’è più, sono in tantissimi a piangerla.

E’ mancata la notte tra giovedì e venerdì Patrizia Ravagnan, la Patty, 55 anni responsabile del settore dermocosmesi della Farmacia Centrale di piazza Ferretto. Originaria del Lido, ha sempre lavorato nel cuore della città, prima per la catena di profumerie Limoni, in galleria Toniolo e in piazze Ferretto, poi di nuovo in galleria. Successivamente per il mondo farmaceutico. E da dieci anni, era il volto sorridente della farmacia Centrale, che accoglieva i clienti e dava loro consigli utili.

Tanto che sabato mattina, sulle grandi vetrine della farmacia, nel maxi schermo al posto delle pubblicità, è apparsa la scritta “grazie Patrizia”, che campeggia anche all’interno del negozio. La decisione è stata presa dai titolari e soci, Alessandro Tiso e Andrea Paccagnella, che hanno scelto di ricordarla con il suo sorriso e ringraziarla per quanto ha dato in questi anni in termini umani e professionali.

A piangerla i genitori, il compagno Martino che le è stato vicino fino all’ultimo, i fratelli, le sorelle, gli amici, Elena, e le tante persone che con lei hanno condiviso un pezzo di strada, soprattutto negli ultimi anni, i più difficili.

«Con immensa tristezza» si legge in un post della Farmacia «ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa della cara Patrizia, nostra storica collaboratrice. Patrizia era gentilezza. Patrizia era disponibilità. Patrizia era altruismo. Patrizia era gioia. Da tutti noi collaboratori della Farmacia Centrale di Mestre un abbraccio forte ai familiari e agli amici della nostra Patrizia».

I famigliari e il compagno hanno scritto un messaggio di ringraziamento a chi si è preso cura di Patrizia in questi ultimi mesi: «A tutto lo staff hospice casa di cura Nazaret. Vogliamo esprimere profonda gratitudine e riconoscenza a tutti voi per la costante cura, la premura e la sempre presente gentilezza che in questi mesi così angosciosi per noi avete rivolto alla nostra cara Patrizia. Il vostro è stato più che un lavoro di assistenza ad un malato, ci avete trasmesso totale serenità e la tranquillità che deriva dal sapere che Patrizia era in buone mani e assistita con amore. Un immenso grazie!»

Il funerale si svolgerà mercoledì 31 maggio alle 9 in Duomo a Mestre, proprio di fronte al suo posto di lavoro, quello dove per dieci anni si è recata tutti i giorni.