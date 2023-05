Casalesi di Eraclea, processo di 3 anni e 137 udienze: ora la decisione dei giudici

A tre anni dall’apertura e 137 udienze dopo, il processo ai “Casalesi di Eraclea” è finito: ora il destino giudiziario dei 46 imputati è nelle decisioni che prenderanno i giudici del collegio presieduto da Stefano Manduzio, insieme ai colleghi Ardita e Bertolo.

Ieri, dopo un’ora di repliche da parte dei pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini alla lunga cavalcata delle arringhe difensive e qualche battuta in risposta da parte dei legali, poco dopo mezzogiorno il presidente Manduzio ha dichiarato chiuso il dibattimento: il collegio si è chiuso in camera di consiglio e ha raggiunto l’albergo da dove uscirà solo con la sentenza.

Ci vorranno giorni per conoscere la risposta principale che i giudici dovranno dare: Luciano Donadio e Raffaele Buonanno - per i quali la Procura antimafia ha chiesto 30 anni di condanna - hanno guidato o no un’associazione per delinquere di stampo mafioso, in collegamento stretto con la ’ndrangheta di Casal di Principe? Poi la disamina dei quasi cento singoli capi di imputazione, tra accuse di estorsione, false fatturazioni, minacce, armi, raggiri bancari, manodopera in nero, armi, banconote false contestate dalla Dda e, punto su punto, rigettate dalle difese. Un giudizio indipendente da quello già assunto in via definitiva dalla Cassazione che - per gli imputati condannati con rito abbreviato - ha già stabilito in via definitiva che, sì, fu mafia a Eraclea.

In aula bunker si sono alternati centinaia di testi. Ieri, l’ultimo incrocio tra accusa e difese. Il pm Terzo si è concentrato sulla contestazione del 416 bis, mafia: «Il controllo dell’economia? Non abbiamo mai sostenuto che i “casalesi di Eraclea” imponessero il pizzo a tutti: non sarebbe stato accettato dai veneti, sarebbero andati dai carabinieri se gli si toccava il taccuin.

L’infiltrazione in Veneto è offrirsi come mediatore per bypassare la giustizia e non andare dagli avvocati: si va dal capo mafia di Eraclea, c’era la coda davanti all’ufficio di Donadio. Qui sta la forza di intimidazione».

«Le difese hanno detto che abbiamo fatto uno storytelling, una affabulazione: non mandiamo a giudizio le persone per tesi, narriamo quello che abbiamo accertato dal nostro punto di vista», ha detto il pm, «Ci hanno detto che abbiamo acquisito una tale quantità di intercettazioni da creare un Truman Show. Un falso mito: abbiamo 15 giorni di ambientale nel 2006, l’ambientale principale dal 2009 all’arresto (nel 2019, ndr) e due nell’auto di Donadio e Samuele Faè. Nessun circo mediatico». «Il terzo argomento delle difese», insiste Terzo, «è stato produrre il “decalogo dell’affiliazione”: rito, casa e patrimonio comune, indissolubilità del vincolo, controllo del territorio con occupazione militare, per dire che devi corrispondere all’archetipo del “casalese” o non lo sei.

Un ragionamento furbo, ma non è che una piccola società deve avere l’architettura di una holding. La norma dice che c’è 416 bis quando il potere di intimidazione è espresso, c’è soggezione e omertà, tutto il resto sono particolarità che variano da associazione ad associazione e Nicola Schiavone ci ha detto che guidava una “confederazione” e qui di testi reticenti ne abbiamo avuti molti».

Replica Giuseppe Brollo, avvocato di Raffaele Buonanno: «Il pm dice che, come difese, non ci siamo confrontati con altri elementi di prova oltre alle intercettazioni: ma quali siano queste prove che ha la Procura non ce lo dice neppure ora. La requisitoria è ancora omissiva».

«Finalmente abbiamo avuto conferma che la Procura non ha argomenti per controreplicare», incalza Giovanni Gentilini, legale con Renato Alberini di Luciano Donadio, «sono basito di fronte al fatto che dica che il “nesso di partecipazione” è opzionale, che si entra e si esce più facilmente da un’associazione mafiosa che dal parrucchiere. Negli ultimi 4 anni questi disgraziati sono rimasti in carcere sulla presunzione legale di appartenenza a un’associazione mafiosa».

«Lo storytelling della Procura c’è stato e l’energia necessaria per confutare una falsità è superiore a quella per produrla», sostiene l’avvocato Antonio Forza, legale del bancario Denis Poles. Ha poi preso la parola (contrario il suo legale) l’imputato Paolo Antonio Valeri: «È abominevole quello che mi hanno cucito addosso a Venezia. Faccio espressa denuncia di intercettazioni fasulle».

Infine, parola al presidente Manduzio: «Ringrazio tutte le parti: in questo processo ho dato la parola a tutti perché resti scritto quello che è stato detto da ciascuno. Abbiamo il dovere di raccogliere tutti i concetti e consentire che altri li leggano. Qualche espressione eccedente c’è stata, ma nel processo ci sta».

Si attente la sentenza.