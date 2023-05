Jesolo, incendio di sterpaglie in via Nausicaa: l'intervento dei pompieri

Incendio in via Nausicaa, sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesolo oggi, venerdì 26 maggio, al lido. Sono stati chiamati sul posto tutti i mezzi dei pompieri per spegnere le fiamme divampate probabilmente a causa dei pollini. Il fumo nero si vedeva nitidamente da via Roma destra oggi nel primo pomeriggio, intorno alle 15, tre focolai diversi alimentati dal forte vento che spira sul litorale. Sul posto anche la polizia del commiassariato per i primi accertamenti. La causa dell'incendio sembra essere accidentale, probabilmente un mozzicone di sigaretta gettato tra l'erba coperta di pollini (Giovanni Cagnassi)

