Al parco San Giuliano la Caìgo run: in centinaia nel ricordo di Maurizio Calligaro

Caigo Run al parco di San Giuliano a Mestre. Centinaia di amici e colleghi di Maurizio Calligaro, 67 anni, ex direttore generale del Comune di Venezia e capo di gabinetto del sindaco Cacciari, quindi dirigente di Veritas e ex responsabile della Protezione civile morto improvvisamente a febbraio 2022 per un infarto, si sono ritrovati venerdì 26 maggio per una corsa podistica non competitiva nel nome della passione della corsa che aveva Calligaro. A dare il via alla manifestazione, il direttore generale di Veritas Andrea Razzini dopo un minuto di silenzio in ricordo di Calligaro. Per tutti i partecipanti, una maglietta fluo con i baffi di Calligaro, il suo segno distintivo (video Rubina Bon)

01:00