Vogalonga a Venezia con lo sponsor e il numero chiuso. Duemila barche per 30 chilometri sull’acqua

Vogalonga con lo sponsor e il numero chiuso. Parte domenica 28 maggio la 47esima edizione della vogata in laguna. Per la prima volta sponsorizzata da Select, che in questi giorni ha festeggiato il centenario e inaugurato la sua nuova sede e produzione alla Madonna dell’Orto. E con le iscrizioni chiuse a quota 2 mila imbarcazioni, in totale 7300 vogatori. Una grande festa del remo, ormai diventata quasi storica.

La storia

Una “passeggiata” a remi di 30 chilometri in laguna Nord, nata nel 1975 come “garbata protesta” contro l’invasione dei motori e il moto ondoso. Oggi, mezzo secolo dopo, la situazione è peggiorata. E la Vogalonga assume anche un significato di denuncia civile di un fenomeno sempre più fori controllo, che mette a rischio la città. Tradizione rispettata nel percorso, sempre uguale da 47 anni.

Partenza alle 9 dal bacino San Marco, con le barche schierate, dopo il colpo di cannone sparato dall’isola di San Giorgio. Si va verso la Certosa e le Vignole, poi Sant’Erasmo e Burano, Mazzorbo, Burano e rientro in Canal Grande attraverso il canale di Cannaregio e i Tre Archi. Arrivo trionfale in Punta della Salute. Premi uguali per tutti, maglietta e medaglia, diploma ricordo per la partecipazione.

L’organizzazione

Sui pontili d’arrivo la famiglia Rosa Salva che da tre generazioni sostiene l’evento. Prima Antonio e il fratello Giuseppe, poi Ermenegildo “Lalo”, oggi Antonio. Uno staff organizzativo coordinato da Massimo Zanotto, con Piero Ragazzi, Guido sesani, Duilio Stigher e Alessandro Visentin, i volontari della Guardia costiera.

Le forze dell’ordine, i sub, i radioamatori. Una grande macchina ormai collaudata, che ieri ha ricevuto i complimenti del Comune e del delagato alle Tradizioni Giovanni Giusto. E che dovrà garantire la riuscita della festa sull’acqua. Soprattutto il rientro delle grandi imbarcazioni della voga veneta nella strettoia del canale di Cannaregio, a San Giobbe e sotto il ponte dei tre Archi.

Quattro anni fa il grande ingorgo che fece riflettere, introducendo correttivi e appunto il numero chiuso degli iscritti. Anche quest’anno i veneziani saranno in minoranza, con le società remiere della voga alla veneta e le loro ammiraglie. In maggioranza i kajak e le canoe, le barche del canottaggio in buona parte venute dall’estero e dai Cinque continenti, come ha ricordato Rosa Salva.

Le barche

Partecipano barche di 40 nazioni, iscritti in numero uguale tra uomini e donne. Lo sponsor Select ricorda il suo “legame con la città” e offrirà un sostegno economico di 10 mila euro e migliaia di bottigliette mignon dello storico aperitivo. Parteciperà al corteo con una gondola restaurata con i suoi colori.

La flotta

Partecipano le ammiraglie delle società remiere, con disdotona della Querini, quatordesona della Voga veneta Mestre, la Diesona della Settemari, la dodesona delle Bucintoro, E centinaia di sandoli, mascarete, pupparini, caorline. Tutta la flotta della laguna impegnata in questa regata senza vincitori, che sta per compiere il mezzo secolo di vita.

Gli arrivi saranno accettati fino alle 15, sei ore dopo la partenza. Il manifesto della 47esima Vogalonga è opera dello scrittore fotografo del Lido Riccardo Roiter Rigoni.