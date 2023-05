Venezia piange Kiko Checchini, albergatore storico e campione di voga

Luigi “Kiko” Checchini lo potevi incontrare sempre, specialmente la mattina presto, fuori dal suo albergo, di famiglia dal 1938, il Minerva e Nettuno in Lista di Spagna. Sempre elegantissimo e con la pipa in mano, da gentiluomo d'altri tempi. Nella prima mattinata di venerdì 26, un malore nel sonno se l'è portato via.

59 anni, figura molto nota in città anche per le feste in maschera che organizzava a Ca' Pier in occasione del Capodanno veneto, usanza che lui stesso aveva contribuito a rispolverare anche in memoria del padre Pierluigi. Sposato dal 1996 con Loana, con cui erano cresciuti sin da ragazzini, lascia anche il fratello Carlo e la sorella Luigina.

Ormai da tre generazioni gestiva l'hotel, famiglia di albergatori tra le più antiche, premiato anche dall'Associazione Veneziana Albergatori. Si divideva tra famiglia, lavoro e la sua città, alla cui conoscenza dedicava ore di studio e lettura.

“Era una colonna, spigolosa ma dal cuore tenero” lo ricorda la sorella Luigina “un vascello che ha attraversato mille tempeste nella vita ma che ha sempre saputo tenere la barra dritta. Lo contraddistinguevano testardaggine e convinzione nelle sue idee ma sempre con un grande amore per la sua famiglia, la città e il suo lavoro.

Per lui era quasi una missione. Ogni mattina alle 7 era al lavoro in albergo e ricordava come bisognasse essere dediti e riconoscenti a Venezia. L'amore per Venezia fu instillato a lui come a noi fratelli, da nostro padre.”

“Amava vogare” continua la sorella “ed in gioventù arrivò terzo ai campionati Italiani di voga all'inglese con Michele Bozzato con la DLF. Concluse poi nella Virtus Lagunare Murano”.

“Il più bel ricordo che ho di lui” racconta l'amico Matteo Secchi di Venessia.com “a una sua festa per il capodanno veneto quando feci un ricordo di suo padre e lui si commosse.” Non si conosce ancora la data in cui si potrà porgergli l'ultimo saluto.