L’addio del campione olimpico Molmenti a “Max la bomba”, morto in kayak

«Notizie che non vorresti mai leggere. Addio Max Benetton, la prossima pagaiata assieme la daremo dall’altra parte». Tra i tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Massimo Benetton ce n’è uno speciale. È quello del campione olimpico di canoa Daniele Molmenti, medaglia d’oro a Londra 2012 e oggi direttore tecnico della Nazionale.

Tutto il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di Benetton, 55 anni, il pioniere della canoa freestyle in Italia. I funerali sono già stati fissati. Si terranno sabato 28 maggio alle 10.30 nella chiesa di Losson, la frazione dove Benetton, nei periodi in cui era a Meolo, risiedeva nella casa del padre, dove aveva allestito il laboratorio per la costruzione delle canoe. Sempre a Losson, venerdì 25 alle 19, sarà recitato il rosario.

“Max la bomba”, com’era conosciuto nell’ambiente, ha perso la vita martedì sera in un tragico incidente, mentre stava facendo un’uscita in kayak sul torrente Aurino, in Val Pusteria. Inutile ogni tentativo di salvarlo da parte degli amici, che erano usciti con lui e hanno provato a trarlo in salvo con le corde. Vano l’intervento dei soccorritori.

Residente a Meolo, Benetton lavorava durante i mesi estivi a San Candido dov’era stato assunto da Papin Sport, leader nel noleggio di bici. In passato aveva lavorato per diversi anni alla Cicli Pinarello. La Procura non ha ritenuto necessaria l’autopsia. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura, con velocità giovedì le onoranze funebri Trevisin Marco hanno organizzato il rientro della salma, così da fissare i funerali.

La camera ardente sarà aperta, alla casa funeraria Trevisin di Roncade, venerdì 26 maggio dalle 8.30 alle 18.30 e sabato dalle 8.30. Benetton lascia un figlio ventenne. In passato è stato un campione di caratura internazionale di canoa freestyle, partecipando ai Mondiali e vincendo una Coppa Europa.