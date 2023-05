Jesolo, azzannato al volto da un grosso cane

Aggredito da un cane di grossa taglia, rischia di perdere un occhio. È accaduto mercoledì notte in un locale di Jesolo, nei pressi di piazza Mazzini.

L'uomo è stato visitato e medicato al pronto soccorso e suturato al volto con vari punti. Dovrà ora ricorrere a più medicazioni per salvare l'occhio.

Profonda la ferita al volto. Ha raccontato di essersi avvicinato al cane, meticcio di grossa taglia, per accarezzarlo e che questo ha reagito aggredendolo senza dargli la possibilità di difendersi perché era senza museruola.

Ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti, pronti a visionare anche le telecamere della zona che potrebbero aver filmato l'episodio. La dinamica è infatti ancora da chiarire e i carabinieri sono già al lavoro per fare piena luce sull'accaduto.

La vittima ha già presentato querela e ai sensi del codice penale si procederà adesso per lesioni lievissime. I sanitari hanno formulato, infatti, una prognosi di 8 giorni nonostante la ferita impressionante.

Le associazioni animaliste prendono posizione dopo l'episodio che ha fatto discutere come spesso accade in questi casi in cui sono coinvolti dei cani. In questi giorni si sta svolgendo anche un'iniziativa dedicata agli animali in via dei Mille dal titolo "Mille cuori a 4 zampe".

"La legge obbliga i proprietari dei cani ad adottare delle precauzioni per evitare danni a cose e persone", premette Andrea Marin, presidente dell'associazione Leidaa, lega italiana difesa animali e ambiente, " questo vale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Il cane deve essere condotto con un guinzaglio non più lungo di 1.50 metri. "Il proprietario di un animale", conclude l'animalista, "o comunque chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".