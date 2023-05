La protesta dei veneziani: "Giù le mani dal Giustinian"

Un centinaio di persone con fischietti e trombette in presidio sotto Ca’ Farsetti a Venezia per chiedere la difesa del distretto del Giustinian e, di riflesso, della sanità pubblica. In rima, al grido di “Giù le man dal Giustinian” chiedono che il cuore dei sevizi sociosanitari del centro storico resti attivo così com’è, senza le dislocazioni dei servizi previste dalla direzione sanitaria e che, anzi, ospiti la casa di comunità, che dovrebbe diventare il punto di riferimento per i veneziani.

Al centro del discorso il diritto di accesso alle cure mediche, sempre più complesso e rallentato dai vuoti di organico, piaga del sistema.(Testo e video di Maria Ducoli)

