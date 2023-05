Dal bar alla macerazione delle erbe. Ecco Ca’ Select, lo spritz veneziano torna a casa

Select ritorna a casa, negli spazi di un ex laboratorio a Cannaregio, 700 metri quadrati di travi a vista, luce, mosaici; l’artigianato veneziano tutto insieme, intorno al rosso Pantone 200 C dell’aperitivo inventato un secolo fa dai giovani fratelli Pilla, apprezzato da Gabriele d’Annunzio e quindi entrato per tutti e per sempre nel bicchiere dello spritz, insieme ai cubetti di ghiaccio e all’oliva.

Con Ca’ Select, in fondamenta della Madonna dell’Orto, è di nuovo in laguna la bottiglia dall’etichetta blu e rossa, ora del Gruppo Montenegro che oltre allo spazio dove bere e socializzare, ha voluto riportare a Venezia anche una parte della produzione.

A Ca’ Select, intorno al bancone bar di lastre in vetrofusione di Wonderglass si beve, nell’area eventi si fa conversazione e cultura, al primo piano si annusano le piante aromatiche e le spezie racchiuse nell’Ebrario, davanti alla Macchina alchemica si segue il processo produttivo e nell’ultima parte del laboratorio si macerano le erbe. Non tutte trenta, ma una parte, tra cui il ginepro, secondo una ricetta segreta.

«Ca’ Select punta a rafforzarne il legame con la città di origine: non a caso abbiamo deciso di riportare qui il cuore della produzione di Select» ha detto il Ceo di Gruppo Montenegro, Marco Ferrari, al taglio del nastro insieme a Lorenza Guerra Seragnoli, azionista e consigliere Gruppo Montenegro, e all’assessore al Commercio Sebastiano Costaloga «Un obiettivo che passa anche dalla scelta di donare a Venezia e ai suoi abitanti uno luogo esperienziale dove valorizzare le maestranze e la cultura locali, a partire dagli elementi architettonici di pregio che arricchiscono lo spazio».

Il recupero firmato dallo studio Marcante-Testa ha coinvolto la Fornace Orsoni per i mosaici, la ditta Asin Erminio per il pavimento in seminato veneziano, Fortuny per le luci, Rubelli per i tessuti. Completa lo spazio l’opera site specific realizzata dal giovane artista ucraino Koshevoy Bodgan, vincitore dell’Open Call lanciata l’anno scorso da Select. Tra qualche mese l’apertura al pubblico .

Con Select nasce anche la prima “Spritz Week”: da oggi al 28 maggio, partner Ocean Space con un programma di attività culturali dedicato alla tutela dei mari e degli oceani, a partire dalla laguna di Venezia.

All’ombra della Spritz Week, sono in programma le visite olfattive in compagnia del maestro profumiere, quella acustica al Conservatorio Benedetto Marcello con degustazioni a seguire, l’aperitivo letterario in libreria, fino al concerto di strada nel Rio di Cannaregio.