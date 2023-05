Venerdì 26 maggio, lo sciopero generale. Trasporti a rischio. Personale contingentato all’Ulss 3 Serenissima

AVM/Actv informa che è stato proclamato per venerdì 26 maggio 2023 uno sciopero generale nazionale di 24 ore al quale potrebbe aderire il personale delle società Actv, VeLa e AVM.

Lo sciopero potrà dunque interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, nonché le biglietterie Venezia Unica, l’ufficio AVM ZTL Auto di Mestre ed i parcheggi in struttura (Autorimessa di P.le Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa).

Venerdì 26 maggio sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da Usb. Possibili le ripercussioni sul trasporto pubblico, sui treni regionali ma anche nei servizi pubblici come la sanità.

Avm-Actv ha predisposto noti i servizi garantiti. Nel trasporto pubblico veneziano

l'ultima astensione di 24 ore proclamata dalla medesima sigla sindacale (e solo per l'Azienda Actv) nel marzo 2018 ha registrato le seguenti percentuali di adesione: settore automobilistico 51,7%; settore navigazione 45,43%

Ecco l’elenco per il trasporto pubblico di centro storico, isole, terraferma ed extraurbano.

SERVIZI DI NAVIGAZIONE

Linea 1, linea 2/, linea 3, linea 6, linea 7, linea 8, linea 9, linea 10, linea 15: sospese

La linea 17 sarà garantita all’interno dei servizi minimi con le seguenti corse:

partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00

partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10.

Prenotazione riservata alle sole autovetture (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB. Le corse sono comunque ad accesso libero, salvo il contingente prenotato, per le altre autovetture secondo l’ordine di arrivo.

La prenotazione è obbligatoria, anche per la clientela diversamente abile, per poter accedere al servizio di trasporto nella giornata di sciopero e va effettuata entro e non oltre le ore 23:59 di giovedì 25 maggio tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it (Servizi al cliente//Prenotazioni// Prenota il Servizio Ferryboat Tronchetto Lido) o tramite call center Dime 041041.

Nella notte tra il giorno che precede lo sciopero e il giorno di sciopero ultime corse: da Lido S. Nicolò alle 00.50; da Tronchetto alle 00.20.

Il servizio riprende regolarmente il giorno 27 maggio con le corse delle 5.00 da Lido S. Nicolò e da Tronchetto.

Oltre a quanto presente in locandina, AVM/Actv garantiscono le seguenti corse:

Linea 5.1/5.2 collegamento serale Lido S.M.E. - F.te Nove e viceversa:

da Lido S.M.E. “A” corse alle ore 20.36, 21.36, 22.36 e 23.36;

da F.te Nove “D” corse alle ore 21.00, 22.00, 23.00 e 0.00;

Linea 13

Da F.te Nove “D” per Treporti corse alle ore 4.25(A), 5.15(A), 8.45, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40;

Da S. Erasmo Capannone per Treporti corse alle 4.53(A), 5.43(A), 9.13, dalle 9.55 alle 15.55 ai minuti 55 e alle 20.08, 21.08, 22.08, 23.08;

Da S. Erasmo Chiesa per Treporti corse alle 6.05, 6.45(B), 7.15, 8.05, 8.45, 9.25, dalle 10.05 alle 16.05 ai minuti 05 e alle ore 16.45, 17.25, 18.05, 20.18, 21.18, 22.18, 23.18;

Da S. Erasmo Chiesa per Capannone corse alle 5.10(C), 5.55(C), dalle 9.45 alle 15.45 ai minuti 45 e alle 18.45(C), 21.00(C), 22.00(C), 23.00(C), 00.00(C).

Da Treporti per S. Erasmo Capannone corse alle 4.50(C), 6.25(D), 7.08(E), 7.45(D), 8.25(D), dalle 9.25 alle 15.25 ai minuti 25 e alle 16.25(D), 17.05(D), 17.45(D), 18.25(C), 20.40(C), 21.40(C), 22.40(C), 23.40(C);

*(A)=corsa limitata a S. Erasmo Chiesa. (B)=corsa limitata a S. Erasmo Punta Vela. | (C)=prosegue per F.Te Nove. (D)=corsa limitata a S. Erasmo Chiesa. | (E)=partenza da S. Erasmo Vela e limitata a S. Erasmo Chiesa

§ Linea 22 (servizio regolare)

da Punta Sabbioni per Tre Archi corse alle ore 7.00 e 7.30 limitata a F.te Nove;

da Tre Archi per Punta Sabbioni corsa alle ore 13.18;

PEOPLE MOVER

Il servizio navetta che opera da P.le Roma-Tronchetto e viceversa seguirà il seguente orario:

fascia oraria garantita al pubblico 07:10/09:50 - prima corsa alle ore 07:10, ultima corsa alle ore 09:50fascia oraria garantita al pubblico 16:40/19:20 - prima corsa alle ore 16:40, ultima corsa alle ore 19:20



AUTOMOBILISTICO

I servizi automobilistici e tranviari saranno garanti i servizi durante le fasce orarie dalle ore 6 alle ore 8.59 e dalle ore 16.30 alle ore 19.29 (a breve locandine online)

LINEE MOM

La linea extraurbana 8E Treviso – Mestre – Venezia, effettuata in collaborazione con l’azienda di TPL MOM, sarà garantita nelle fasce orarie 6.00/8.59 e 16.30/19.29.

Sono garantite le corse di linea 8E effettuate dall’azienda di TPL MOM:

ore 05.45 da Treviso per Venezia

ore 09.30 da Venezia per Treviso

ore 10.48 - 12.48 - 14.48 da Treviso per Mestre

ore 11.45 - 13.45 - 15.45 - 19.45 da Mestre per Treviso.

RETE VENDITA VENEZIA UNICA/AGENZIE E BIGLIETTERIE

Durante lo sciopero saranno aperti al pubblico i seguenti punti vendita Venezia Unica:

P.le Roma F/G (7.00-20.30), P.le Roma sportelli esterni / outdoor ticket points (06.00 – 21.20),

Ferrovia A/B (07.00 – 21.40),

Rialto C/D (07.00 – 20.50),

S. Zaccaria E/F (8.00-21.00),

S. Zaccaria C/D (07.00 – 20.00),

Lido S.M.E. (07.00 – 20.20),

Fondamente Nove (07.00 -20.00),

Punta Sabbioni (07.00-20.10),

Mestre Piazzale Cialdini (08.30 – 19.00),

Tronchetto ferry-boat (05.40-12.30/13.40-20.30),

Lido S. Nicolò ferry- boat (05.50–12.40/13.20-20.10),

Aeroporto / Airport IAT (8.30/19.00).

SANITA’

L’Azienda ULSS 3 Serenissima informa che, a seguito dello sciopero generale (Dirigenza e Comparto) di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato dalle Associazioni Sindacali USB, FISI e USB PI, per l’intera giornata di venerdì 26 MAGGIO 2023 potrebbe non essere assicurato il regolare funzionamento dei servizi. I Presidi Ospedalieri, i Distretti e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 3 Serenissima hanno predisposto il contingentamento minimo del personale previsto nel caso di sciopero per assicurare in quel giorno i servizi essenziali.

FERROVIE

«Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello

sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 26 maggio». Lo rende noto il gruppo che sottolinea come «è escluso dallo sciopero il personale della regione Emilia Romagna». «Trenitalia - aggiunge la nota - si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni regionali»