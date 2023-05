A Pellestrina la nuova piazzola per l'elisoccorso

"Poniamo oggi un altro tassello nel mosaico della sanità attenta alle persone e ai territori": così l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha salutato l'inaugurazione della nuova piazzola per l'elisoccorso costruita dalla Regione e dall'Ulss 3 Serenissima lungo il litorale di Pellestrina. L'elisuperficie, una vasta piazzola sopraelevata di un metro e mezzo dal suolo e omologata per l'atterraggio sia diurno che notturno, ha comportano un investimento di circa 500 mila euro del servizio sanitario regionale. È stata realizzata su un'area concessa in utilizzo per trent'anni dal Comune di Venezia.

