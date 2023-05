E’ morto Giuseppe Scarpa “Stella”, campione del remo e gentiluomo: lutto a Venezia

Aveva partecipato alle ultime riunioni dei campioni del remo, insieme dopo la Regata Storica da Remigio. Carattere schivo e silenzioso, si lamentava della poca considerazione che la sua città aveva per i grandi campioni del passato.

Giuseppe Scarpa “Stella”, 83 anni, se n’è andato in silenzio nella sua casa di Venezia. Era malato da tempo, ma la grinta era quella della gioventù.

Originario di Pellestrina, come la famiglia Fongher e tanti altri campioni, aveva in casa una bandiera rossa per tutte le regate più importanti che aveva vinto in gioventù. A Burano con Albino Dei Rossi “Gigio” Strigheta, nel 1965, poi alla Giudecca con Palmiro Fongher. Sempre nel 1965 al termine di una battaglia epica gli venne assegnato il primo posto ex aequo nella sfida dei gondolini in Regata Storica con il suo compagno Albino Strigheta, dopo uno spettacolare sorpasso sulla linea del traguardo sul gondolino di Palmiro Fongher e Giannino Vianello “Testacalda”.

Polemiche e discussioni che durarono per settimane, causando le dimissioni di tutti i giudici di gara. Stella, detto anche “Scarpetta” per il suo fisico minuto, era dotato di grande tecnica e abilità nella voga. Ha vogato nella sua vita con quasi tutti i grandi campioni del remo. Amelio Gavagnin detto “Pendolin”, scomparso qualche anno fa, immagine della voga nell’isola, giudice e campione, e poi Mario Tagliapietra “Ciaceti”, il fratello di Ciaci, Giannantonio Catanzaro e Tino Fongher.

«Manca un amico e un grande campione», lo ricorda Palmiro, 92 anni portati magnificamente. È il terzo grande campione morto negli ultimi mesi, dopo i “re del remo” Bepi Fongher e Sergio Tagliapietra “Ciaci”. I loro funerali nell’isola di Pellestrina sono stati un evento. «Il mondo del remo si stringe nel dolore e porta la sua vicinanza alla famiglia», dice Rudi Vignotto, campione del remo e record delle vittorie nei gondolini (17).

A dare l’ultimo saluto a Stella sarà sabato 27 maggio una caorlina messa a disposizione dalla remiera Casteo con a bordo il feretro, vogata da Rudi, Palmiro Fongher, i fratelli Renato e Roberto Busetto in rappresentanza dei campioni del remo.

Appuntamento alle 11 all’Ospedale civile per il trasferimento in barca dall’obitorio al cimitero di San Michele.

Il mondo della voga ha perso molti dei sui più rappresentativi campioni negli ultimi anni. Con Bepi e Ciaci, a Marcello Bon “Ciapate”. E adesso Stella. Gentiluomo che preferiva incassare una sconfitta ingiusta piuttosto di protestare sul palco.