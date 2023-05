I vetri d’arte della Seguso di Murano entrano nel patrimonio nazionale

Con un'iniziativa che non ha precedenti nell'ambito delle imprese di eccellenza italiane nel mondo dell’alto artigianato e del design internazionale, il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, a firma del Soprintendente Annalisa Rossi, con procedimento iniziato il 24 gennaio 2023 e concluso il 23 maggio definisce il provvedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante per “Vetri d’arte della tradizione Seguso”.

Seguso Vetri d’Arte da oltre 625 anni si distingue nella produzione di manufatti in vetro artistico di alta gamma. Prima azienda di Murano a ricevere il premio Compasso d’Oro da ADI nel 1954 con Giò Ponti presidente di giuria, oltre alle diverse menzioni d’onore nel corso dei decenni, fino all’ultima menzione d’onore del Compasso d’Oro del 2018 per il design della comunicazione d’impresa che Pierpaolo e Gianluca Seguso hanno ricevuto per la Seguso Experience e che, insieme a tutte le altre eccellenze muranesi, sono uno dei simboli del Made in Italy nel mondo.

Per la prima volta il Ministero della Cultura con questo procedimento raccoglie un nuovo modello di patrimonio nazionale con tutto il suo valore, le sue fragilità e le forti caratteristiche di autentica identità.

Pezzi dall'archivio Seguso

Un provvedimento di tutela che coniuga in un sol vincolo i marchi Seguso, Seguso Vetri d’Arte, gli archivi dei documenti, i bozzetti, i prototipi, la produzione digitale e gli oggetti con i campionari dei modelli (che complessivamente risultano essere diverse migliaia), inserendo cosi il compendio “Vetri d’arte della tradizione Seguso” nel patrimonio nazionale di eccezionale interesse artistico e storico.

“E' con onore che Pierpaolo, Gianluca, Gianandrea e Maria Giulia Seguso, con loro padre Giampaolo, annunciano e accolgono l'esito del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante per i “Vetri d’arte della tradizione Seguso” per continuare a custodirlo per le future generazioni in una missione di continuità per trasmettere la passione”, dicono dalla famiglia Seguso, “L'eccezionalità dell'evento è un riconoscimento culturale veneziano e nazionale”.

“Oggi è un buon giorno per la democrazia e per i diritti culturali. Il provvedimento costituisce un esempio di come la tutela archivistica, specie se rivolta a oggetti complessi come gli archivi di impresa, possa farsi strumento generativo di valore pubblico e sociale, definendo e qualificando come ‘culturale’ il valore di un patrimonio che, pur privato, è terreno di significazione di saperi, valori, storie che appartengono alla comunità di riferimento”, aggiunge la soprintendente Annalisa Rossi, “In questo caso, la comunità si identifica con quella muranese, testimone della vita e dei saperi sedimentatisi nel dipanarsi della vita di uno dei più antichi distretti produttivi della storia, quindi veneziana, quini nazionale, in un universo culturale continuamente ridefinito dal sistema di relazioni di senso fra le sue componenti. Sono risultati attingibili quando la volontà della tutela e la consapevolezza della comunità si incontrano e dialogano con l’obiettivo di costruire percorsi di salvaguardia del patrimonio per farne chiave di volta di percorsi di sviluppo sociale sostenibile, capaci di tutelare e promuovere il made in Italy in quanto espressione della sapienza delle persone e delle comunità, locale e nazionale. Di questo a breve vi racconteremo in un incontro pubblico congiunto: le storie di tutela sono storie della comunità”.