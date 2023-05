Martellago, nominata la giunta Saccarola-bis: la vice è Monica Cornello

Andrea Saccarola trova la quadratura del cerchio e presenta la nuova giunta, la squadra che lo sosterrà nei prossimi cinque anni. Monica Cornello di Fratelli d’Italia, 55 anni, architetto, già consigliera uscente, sarà vicesindaco con deleghe ad Agricoltura, Turismo, Ambiente, Biblioteca, Cultura.

L’altro esponente meloniano è Daniele Favaretto, 46 anni, esercente, anch’egli già in consiglio e che ha ottenuto le deleghe a Sport, Associazioni, Edilizia Privata, Ced, Smart City, Innovazione Tecnologica. In quota Lista Saccarola troviamo Silvia Bernardo, 50 anni, avvocato, già assessora ai Servizi sociali si riconferma a Pubblica Istruzione, Sociale e Bilancio.

Con lei ritorna anche Lionello “Endrio” Corò, 61 anni, commerciante, al Commercio, Attività Produttive e Servizi demografici. Per il Carroccio ritroviamo nel ruolo che ricopriva nella scorsa consiliatura Luca Faggian, 53 anni, architetto che si riafferma ai Lavori Pubblici e Urbanistica.

Mister preferenze Franco Bragato della Lega ritrova il ruolo di consigliere delegato al Decoro Urbano, Manutenzione e Patrimonio. Per la carica di presidente del Consiglio comunale si è puntato su Martina Marolda, 29 anni, social media manager.

Su questo punto Saccarola aveva già preannunciato che nella sua amministrazione ci sarebbe stato spazio anche per i più giovani. Infine il sindaco rieletto deterrà per se le deleghe al Personale, Sicurezza, Protezione Civile, Controllo di vicinato e videosorveglianza.

In una nota congiunta la coalizione esprime «la propria soddisfazione per la velocità con cui si è giunti alla formazione della squadra di assessori che affiancheranno il confermato sindaco Andrea Saccarola nell’azione amministrativa dei prossimi cinque anni. Per Lista Saccarola riteniamo che il ruolo assunto dai nostri due assessori di riferimento e la presidenza del consiglio comunale siano il giusto riconoscimento dell’ottimo risultato elettorale conseguito e di questo ringraziamo gli elettori e i partiti di coalizione. Siamo certi che la nuova giunta e il prossimo consiglio comunale sapranno dare continuità ai tanti progetti già in essere con in più la solidità di un gruppo unito che si riconosce nell’azione amministrativa del sindaco Andrea Saccarola. Auspichiamo che, nell’interesse dei cittadini, si possa instaurare anche con i gruppi di opposizione un proficuo e rispettoso rapporto di collaborazione».