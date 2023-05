Venezia: è morto Maurizio Baratello, mente acuta della politica

«Era uno della vecchia guardia. Impegno politico, competenza, coscienza che le cose non si fanno senza organizzazione e tenacia. Aveva idee chiare sulle riforme necessarie, inascoltato da destra come da sinistra. Ha lavorato tanto per il Comune e le sue società. Un politico e un amministratore di grande valore, e ora però più di tutto un vero leale amico». Così Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco, ricorda Maurizio Baratello, ex sindacalista, e per anni consigliere comunale del Pd, scomparso lunedì 22 maggio all’età di 70 anni.

Un uomo da sempre attivo e tenace, impegnato nell’attività politica che non sempre gli aveva riservato le soddisfazioni che meritava. Colpito da una emorragia cerebrale qualche giorno fa, Maurizio è stato ricoverato in ospedale. Inutile l’intervento, lunedì ha cessato di vivere. Una scomparsa inattesa, che ha destato dolore nell’isola dove abitava, il Lido, e nell’intera comunità veneziana, dov’era molto conosciuto e apprezzato.

Baratello si era da qualche tempo ritirato dalla politica attiva. Ultima esperienza, la lista civica presentata insieme agli autonomisti. “Idea di Venezia”, in sostegno al candidato di centrosinistra Pierpaolo Baretta nel 2020.

Un’avventura finita male, anche a causa del Covid che aveva oscurato tutte le attività programmate dal piccolo sodalizio formato con Gian Angelo Bettalt, Giuseppe Supiej, Mario D’Elia. Una protesta anche contro il suo vecchio partito, il Pd, che non lo aveva candidato. E pochi anni prima non lo aveva promosso assessore, nonostante la valanga di preferenze riportate.

Baratello aveva cominciato la sua attività come sindacalista della Cgil. Era stato assunto in Comune nei primi anni Ottanta, subito notato dall’allora assessore al Turismo Maurizio Cecconi. Così era diventato di fatto il dirigente del settore regate, che aveva contribuito a rilanciare sotto la guida di Cecconi. Qualche anno dopo se n’era andato per candidarsi in Consiglio comunale, dove è stato dieci anni. Tra i più attivi esponenti politici a occuparsi di bilancio e società partecipate.

Scuola del Pci e di Gianni Pellicani, il vicesindaco e parlamentare che aveva rivoluzionato il modo di affrontare le manovre economiche a Ca’ Farsetti. Il suo capolavoro era stato portato a termine nel 2009. In un convegno alla Scuola di Santa Maria dei Battuti, a Mestre, e poi alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Con il sindaco Massimo Cacciari aveva presentato lo studio e le proposte sul federalismo fiscale. “Da Venezia una prospettiva per l’Italia”, il titolo. Conti alla mano, si dimostrava la fattibilità dell’autonomia impositiva nella città di Venezia, primo passo verso il vero federalismo. Proposta peraltro mai presa in seria considerazione dai governi.

Baratello era stato anche il protagonista della creazione della prima società pubblico –privata in applicazione della legge del 1990. La “Venezia spiagge” per la gestione degli arenili e delle strutture comunali di San Nicolò e Zona A muoveva in quegli anni i primi passi. Attivo, oltre che in politica. A un certo punto aveva deciso di fondare un suo studio di commercialista, con sede nella città storica, di fronte a Coin, e poi in fondamenta Trapolin a Cannaregio. Ieri l’annuncio della sua improvvisa scomparsa. I funerali si terranno giovedì alle 11 nella Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo.