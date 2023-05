Le devono asportare un’ovaia, ma le tolgono entrambe: indagato medico a Venezia

La ricoverano per l’asportazione di un’ovaia - per una cisti - ma una volta in sala operatoria il ginecologo gliele rimuove entrambe, la destra e la sinistra. Una lesione irreparabile. Un dramma per una signora di 36 anni, che all’improvviso si ritrova nell’impossibilità di anche solo immaginare una futura gravidanza.

Cosa sia accaduto il 29 novembre 2022 in quella sala operatoria dell’ospedale Civile di Venezia, lo dovrà accertare la consulenza medico legale che il pubblico ministero Giovanni Gasparini assegnerà giovedì e in vista della quale ha iscritto al registro degli indagati - con l’ipotesi di accusa di lesioni gravi - il medico che è intervenuto quel giorno: «Ritenuta la necessità», scrive la Procura nella nomina del consulente tecnico, «di opportuni approfondimenti in relazione al nesso casuale tra l’intervento chirurgico e le lesioni patite in seguito all’asportazione di entrambe le tube e le ovaie, che avrebbe determinato la menomazione della capacità di procreare» della signora. Un atto dovuto - indagare il chirurgo - per permettergli di nominare propri consulenti di parte.

La giovane donna - spiegano gli avvocati di parte civile Augusto Palese (che la rappresenta) e Davide Vianello Viganò (nominato dal marito) - «a seguito di una visita ginecologica effettuata presso l’Ospedale Civile di Venezia, scopriva di essere affetta da una “neoformazione in sede annessiale sinistra”, per cui si rivolgeva al Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Venezia e, nell’occasione, veniva programmata l’asportazione della cisti ed eventualmente dell’ovaia e tuba sinistra. Senonché, contrariamente al programma operatorio, nel corso dell’intervento le veniva asportata anche la ovaia destra, del tutto sana, con menomazione della capacità di procreare».

Cosa è successo? La Procura dovrà accertare se di errore medico si sia trattato.

«Al momento, non lo sappiamo», aggiungono i due legali di parte civile, «ma è possibile supporre che il sanitario abbia operato nella convinzione che la paziente fosse di età avanzata, già in menopausa, e non, invece, una giovane di 36 anni perfettamente fertile».

La Procura ha così disposto un accertamento tecnico non ripetibile, decidendo di nominare quali propri consulenti il professor Massimo Piergiuseppe Franchi (specialista in Ginecologia ed Ostetricia) e il professor Giovanni Cecchetto (specialista in Medicina Legale): giovedì ci sarà il conferimento dell’incarico e - nell’occasione - anche gli avvocati del medico indagato e della parte civile potranno nominare i propri esperti medico legali, per partecipare agli accertamenti che disporrà la Procura, per stabilire se responsabilità mediche vi siano, nel dramma personale della giovane donna e della sua famiglia.