Vertenza Speedline, accordo vicino per la vendita

I sindacati dicono sì alle proposte di acquisto arrivate per lo stabilimento Speedline a Santa Maria di Sala a patto però che venga incluso nella proposta una soluzione che comprenda le attività di App Tech di Mestrino (Padova).

A spiegarlo con un comunicato congiunto sindacati Fim Cisl e Fiom Cgil dopo un incontro che si è tenuto lunedì. Centinaia di lavoratori attendono infatti quale sarà la sorte dello stabilimento che Ronal ha deciso di chiudere due anni fa.

«Si è tenuto nelle scorse settimane», spiegano i sindacati, «l’incontro in presenza al Mimit (ex Mise), tra i sindacati, la direzione Ronal con i suoi advisor, la responsabile risorse umane di Speedline Katia Menin e il componente cda Thomas Mueller. All’incontro hanno poi presenziato le istituzioni territoriali. Ronal ha dichiarato la decisione unilaterale di concedere l’esclusiva della trattativa per la possibile vendita a uno dei potenziali investitori (tedesco). Come parti sindacali abbiamo preso atto della scelta e pur mantenendo delle riserve sulla solidità del piano industriale di tale soggetto, con responsabilità abbiamo deciso comunque di confrontarci con questo fondo per cercare di ottenere le migliori condizioni industriali per i lavoratori».

I sindacati però fanno una richiesta precisa: «Alla luce delle analisi fatte dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni », spiegano, «abbiamo rafforzato la nostra convinzione che la soluzione migliore debba comprendere il perimetro allargato alle attività di App Tech di Mestrino (Padova), cosa ad oggi non prevista dall’investitore individuato da Ronal. Nei prossimi giorni fisseremo gli incontri con il potenziale acquirente; auspichiamo che vengano prese in esame le richieste di garanzia che avanzeremo e che abbiamo già illustrato in sede ministeriale».

Il Ministero e la Regione si sono rese disponibili a seguire il percorso di interlocuzione tra le parti. «Si sono resi disponibili», concludono i sindacati, «a riconvocarci se ve ne fosse necessità. Se la trattativa non portasse a risultati condivisi e prima di concluderla, indiremo le assemblee per il coinvolgimento attivo di tutte le lavoratrici e i lavoratori».