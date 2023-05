Da Venezia il via alla Run to Monaco: 57 bolidi al nastro di partenza

È partita nella mattinata di martedì 23 maggio dal Varco 27 del Porto di Venezia la celebre manifestazione automobilistica Run to Monaco che ogni anno dal 2011 attraversa le destinazioni più suggestive d’Europa terminando nel Principato di Monaco, in coincidenza con il Gran Premio monegasco.

Dopo l’edizione del 2016, quella del 2023 vede in gara 57 automobili – vetture sportive tra le più spettacolari al mondo – che si dirigeranno verso le prossime tappe della competizione: lago di Como, Sud della Francia per giungere poi a bordo pista del Gran Premio. Per garantire l’operazione di partenza da Venezia, l’Autorità di Sistema Portuale ha reso disponibile lo spazio necessario alla manifestazione nell’area di Santa Marta: è un altro esempio di “anticipazione” della funzione del waterfront, in un’area già interessata dalla presenza delle Università IUAV e Ca’ Foscari nonché, di recente, dall’accordo tra ADSP e Accademia delle belle Arti per l’utilizzo della ex Chiesa di Santa Marta come sede per la didattica.

L’eccezionale procedura di arrivo e partenza dei bolidi in competizione è stata concordata e concertata con la Capitaneria di Porto di Venezia al fine di permettere il posizionamento delle automobili e il loro transito in completa sicurezza attraverso i varchi portuali, in accordo con la Polizia di Frontiera.

Ai nastri di partenza il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio, il segretario generale Antonella Scardino, la dirigente della Polizia di Frontiera Rosanna Conte e il capo reparto Operativo della Capitaneria di Porto di Venezia C.V. Claudio Manganiello.