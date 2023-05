Il dottor Basaldella nuovo primario della Neurochirurgia dell'ospedale di Mestre

"Sarò al fianco dei miei colleghi neurochirurghi per favorirne la crescita e per mettere a disposizione di tutti, di concerto con la Direzione dell'Azienda sanitaria, le più avanzate tecnologie. Insieme lavoreremo per garantire ai nostri pazienti quanto di meglio la moderna neurochirurgia è in grado di offrire in termini di qualità e di sicurezza delle cure": si presenta così il dottor Luca Basaldella, nuovo direttore della Neurochirurgia dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre.

Il nuovo primario, il venticinquesimo direttore nominato dalla Direzione Contato, ha 44 anni - si è laureato con lode nel 2004 e specializzato con lode nel 2010, sempre a Padova - ma ha già al suo attivo un percorso specialistico caratterizzato da numerose pubblicazioni su riviste internazionali e da collaborazioni in ricerche e attività scientifiche di primissimo livello.

Il nuovo primario arriva a dirigere la Neurochirurgia dell'Angelo dopo un'intensa esperienza all’Ospedale di Treviso, dove rivestiva il ruolo di responsabile della neurochirurgia vascolare; il processo di crescita e di integrazione con i colleghi della neuroradiologia, della terapia intensiva neurochirurgica e del gruppo neuro-oncologico lo ha portato a perseguire e privilegiare un approccio multidisciplinare alle problematiche dei pazienti.

"Il direttore Contato e con lui tutta la Direzione dell'Ulss 3 Serenissima - spiega il dottor Basaldella - hanno le idee molto chiare su cosa dovrà essere la Neurochirurgia dell’Angelo nel prossimo futuro; il ruolo che l'Ospedale di Mestre svolge come presidio hub nella complessa rete ospedaliera dell'Ulss 3 Serenissima, si riflette anche nella presenza della Neurochirurgia, una 'super-specialità' ad elevata complessità, sia per il bacino di utenza, sia per la elevata qualità delle prestazioni che vengono erogate".

"La neurochirurgia - sottolinea il direttore sanitario Giovanni Carretta - è una branca che si evolve rapidamente. E per questo il mandato che l'Ulss 3 Serenissima affida al nuovo primario si articola a diversi livelli, che si potrebbero riassumere in queste tre grandi direttrici: ammodernamento tecnologico, per garantire ai pazienti procedure sempre più sicure ed innovative; sviluppo della neurochirurgia vascolare, con approcci multimodali integrati intraoperatori e multidisciplinari con i colleghi neurologi e neuroradiologi; potenziamento dei trattamenti endoscopici e mini-invasivi. In più, all'équipe del dottor Basaldella chiediamo di implementare il trattamento integrato delle neoplasie cerebrali, che la neurochirurgia a lui affidata già pratica con successo anche con il risveglio intraoperatorio".

"Non possiamo che partire - sottolinea il nuovo primario - da quanto già è stato costruito; e non a caso, il mio primo pensiero va al dottor Franco Guida, prematuramente scomparso, che con il dottor Trincia ha co-fondato la Neurochirurgia di Mestre e l'ha poi guidata per dieci anni. Figura storica della sanità veneziana e della neurochirurgia a livello nazionale, merita di essere ricordato e ringraziato. Ed è con grande senso di responsabilità che assumo il ruolo che mi è stato conferito. Abbiamo inoltre l’onore e il compito di essere sede formativa della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell'Università di Padova: quattro specializzandi, quindi, ci aiutano e crescono ogni giorno con noi; e non è cosa di poco conto, perché uno dei nostri compiti essenziali, come medici e uomini, è aiutare la formazione delle generazioni del futuro".

Il dottor Luca Basaldella si è laureato presso l’Università degli Studi di Padova con lode nel 2004; ha conseguito sempre nell’Ateneo la specializzazione in Neurochirurgia nel 2010 con lode.

Il suo percorso professionale si è svolto presso la Neurochirurgia trevigiana inizialmente sotto la guida del professor Alessandro Carteri, compianto ed indiscusso maestro, per poi continuare sotto la direzione del professor Pierluigi Longatti da cui ha appreso il rigore scientifico e le tecniche di endoscopia cerebrale di cui è stato il precursore in Italia; sotto la spinta e la guida del dottor Giuseppe Canova, oltre che alla neurochirurgia generale si è dedicato specialmente all’ulteriore sviluppo della neurochirurgia vascolare per il trattamento integrato e multimodale delle malformazioni vascolari cerebrali, ed ha coltivato la nicchia delle tecniche di decompressione microvascolare per la risoluzione delle nevralgie trigeminali e dell’emispasmo facciale. Per dieci anni ha collaborato attivamente con la Terapia intensiva neurochirurgica come referente.

Ha conseguito il Board Europeo Step 1 del corso quadriennale della Società Europea di Neurochirurgia. Nel 2009 ha portato a termine una Research fellowship annuale in Neuro-Oncologia presso la Johns Hopkins University di Baltimora sotto la guida del professor Alessandro Olivi. Nel 2020 ha concluso il Master di II livello in Otoneurochirurgia presso l’Università degli Studi di Padova, e nel 2022 il corso di formazione manageriale per la direzione di unità complessa.

All’attivo ha 24 pubblicazioni su riviste internazionali ed è autore-coautore di 4 capitoli di testi specifici.