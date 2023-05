Schianto contro un muro, scooterista muore a Ceggia

Incidente mortale nella serata di martedì 23 maggio a Ceggia lungo la strada che collega il paese verso la statale 14 in direzione di Torre di Mosto, in zona Pra’ di Levada. Poco dopo le 20.30 lo schianto autonomo di uno scooter. Le cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, il conducente di uno scooter avrebbe perso il controllo del ciclomotore all’altezza di una curva a destra, a ridosso della molto nota villa Franchin. Pare che nel perdere il controllo del veicolo l’uomo sia finito fuori strada schiantandosi contro un muro della villa. Stando ai primi riscontri potrebbe trattarsi del tragico esito di una fuoriuscita autonoma ma sulla dinamica faranno chiarezza i carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti sul posto dopo l’allarme dato da alcuni passanti.

Per i sanitari del Suem 118 intervenuti con una ambulanza non c’è stato nulla da fare se non riscontrare il decesso dello scooterista. I rilievi sono proseguito fino a tarda sera. Attorno alle 22 la salma, dopo il nullaosta del pm di turno, è stata trasportata in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese sollevando un immediato cordoglio. Fino a tarda notte non erano ancora note le generalità dell’uomo. Non ci sono state particolari ripercussioni sulla viabilità scarsa a quell’ora. Il mezzo è stato recuperato dal soccorso stradale della carrozzeria Piave.