False fatture, patteggia il commercialista Igino Negro

L’accusa mossa dal pubblico ministero Stefano Buccini a carico di quindici tra professionisti ed imprenditori del Veneziano, era quella di aver messo in piedi – negli anni – un vorticoso giro di false fatture, emesse per simulare spese mai effettuate. Un giro di affari di stimato in 11 milioni di euro e un’evasione per oltre 3 milioni, tra Iva non pagata e spese inesistenti messe in detrazioni. Indagini del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Finanza di Venezia, venute alla luce a giugno 2019: un procedimento poi diviso in diversi stralci.

Lunedì 22 maggio il commercialista mestrino Igino Negro – professionista molto conosciuto in città, già consigliere e sindaco di aziende comunali, ritenuto dall’accusa protagonista dell’operazione e che si è invece detto vittima di un «equivoco» – ha chiuso ogni pendenza con un patteggiamento, senza entrare nel merito della accuse. Il pm Buccini si è accordato con la difesa per una pena pari a 1 anno e mezzo di reclusione.

Patteggiamento anche per il figlio Daniele Negro: titolare della “Innovo”, con sede a Scorzé, società a favore della quale avrebbe emesso fatture per prestazioni inesistenti anche il padre Igino. Un anno e 4 mesi la pena per lui, concordata tra accusa e difesa.

Lunedì, dopo una lunga camera di consiglio, la giudice per le udienze preliminari Daniela Defazio ha ritenuto congrua le pene e dato il suo benestare ai due patteggiamenti. La giudice ha anche accolto le eccezioni di incompetenza territoriale avanzate dai difensori di due degli imprenditori ieri in udienza preliminare: passa così al Tribunale di Roma il fascicolo su Antonio Di Giuseppe (di Altino, legale rappresentante della All Services & Business; come pure lascia Venezia quello a carico di Edmond Bako, della Sandro Progetti.

Rinviata a giugno, infine, l’udienza per decidere sul rinvio a giudizio (o meno) degli altri indagati di questo filone: Massimo Fernandez (Spinea), legale rappresentante e amministratore di fatto della Nevi’s Srl; Tullio Fingo legale rappresentante della Servizi commerciali & Contabili; Antonio Cristofanelli, consulente delegato in diverse operazioni per l’invio telematico dei modelli d’imposta; Melissa Gerardi, rappresentane legali della Melissa Srl di Caorle che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti a favore di alcune imprese di pompe funebri; infine, Maurizio Brugnaro della Labat Srl di Mestre. Se dovranno essere processati o meno, la gup Defazio lo stabilirà nella prossima udienza.