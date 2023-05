Bici alle rotonde, menù speciali ed eventi. Caorle si tinge di rosa per accogliere il Giro d’Italia

Si accende la passione per l’arrivo del Giro d’Italia. Ormai ci siamo. La corsa rosa riprende martedì 23 maggio la sua marcia verso il mare. Dopo la tappa di montagna odierna, si scollinerà e da Pergine Valsugana si arriverà a Caorle. Dopo un percorso che toccherà il trevigiano e il litorale da Jesolo. Per la prima volta nella storia Caorle è sede di arrivo di una tappa. Ci era andata vicina più volte, ma il sogno si è concretizzato lo scorso autunno, anche grazie al diretto interessamento del presidente della Regione, Luca Zaia.

La cittadina a festa

Da mesi la città sta aspettando il grande momento, da settimane ci si sta organizzando senza tregua per preparare la miglior accoglienza ai ciclisti e al seguito. Sulla grande rotatoria del porto ci sono ricami meravigliosi con la scritta “Caorle” in bell’evidenza. Tra le calli e i negozi del centro storico da settimane tutto si è colorato di rosa. Piccole e grandi bici, di colore rosa acceso o rosa accennato, caratterizzano piazza Matteotti e varie stradine centrali. Su calle Lunga e nei campi sono stati collocati addobbi unici per una località turistica: si tratta di imitazioni di piccole reti da pesca. In alcune calli sono colorate.

E sempre nelle calli non possono mancare i piccoli triangolini rosa. Le bandiere con le insegne del Giro d’Italia sono issate sui pennoni dei lungomari, come ha fatto sapere il consorzio Arenili Caorlespiaggia. Il maltempo non ha certo aiutato chi doveva pensare agli addobbi. E poi ci si è messo anche qualche, diciamo così, buontempone.

La soddisfazione del sindaco

«La pioggia degli ultimi giorni non ci ha aiutato, in più qualche sciocco li ha rimossi» spiega il sindaco Marco Sarto «ma ora non c’è più tempo. Quel grande giorno è arrivato. Ci aspetta una vetrina importantissima, direi grandiosa. Siamo tutti orgogliosi di quello che sta per succedere. Caorle sta aspettando il Giro in un clima di festa. Martedì la serata si accende con la manifestazione “CaorléGiro”, in cui dalle 19 verrà ospitata una vongolata per tutti in piazza Papa Giovanni, all’ingresso del centro. Ma tutte le manifestazioni collaterali sono state belle, dal “Piatto in rosa” alla Notte rosa” organizzata sabato dalla Consulta dei giovani. Abbiamo coinvolto un sacco di gente».

Martedì in Centro civico alle 21, Gianni Bugno, già vincitore del Giro 1990 e due volte campione del mondo, nonché padrone del Giro delle Fiandre nel 1994, presenterà il suo libro. Il ritorno per l’immagine di Caorle non sarà immediato. «Fu così anche per Marcel Jacobs» conclude il sindaco Sarto «ma i frutti li raccogliamo oggi. E per sempre ci si ricorderà che il Giro d’Italia sarà passato da Caorle. Se ne parlerà in 5 continenti».

Gongola il comparto turistico

Ottimi riscontri, già da lunedì, per ristoratori e commercianti. Molti gli arrivi. Il grosso arriva martedì tra addetti ai lavori e tifosi. «Le aspettative sono speciali» fa sapere il presidente di Ascom, Corrado Sandrin «Siamo convinti che ristoranti e alberghi saranno pieni di gente. Siamo orgogliosi di questo ritorno di immagine». Gongolano gli albergatori.

«La presenza del Giro d’Italia a Caorle è un’opportunità unica» commenta la presidente di Federalberghi Caorle e del Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale, Kay Turchetto «Caorle sarà annoverata tra le grandi mete di vacanza italiane capaci di ospitare eventi internazionali. I tanti eventi organizzati dall’amministrazione, con il supporto delle associazioni di categoria, hanno dato ulteriore valore».

Scuole chiuse in anticipo

Non si potevano certo escludere i ragazzi dal grande evento in città: mercoledì 24 maggio scuole chiuse in anticipo. La campanella suonerà alle 12 per i micronidi “Oasi Felice” e “Conchiglia Dorata”; per le infantili “Morvillo”, “Madonna dei Pescatori” e “Figlie di San Giuseppe Caburlotto”; per la primaria “Palladio” e per la media “Fermi”.

L’analisi dei chilometri a Caorle

La 17ª tappa del Giro d’Italia si concluderà con un circuito cittadino d i4km all’interno di Caorle. Sarà il momento chiave.Perché è vero che il vincitore si deciderà solo nello sprint finale in Strada Traghete. Ma è fondamentale per ogni squadra mettere il proprio velocista nella posizione migliore per lanciare la volata.

E questo è possibile solo con il lavoro dei gregari negli ultimi chilometri. Il circuito cittadino è caratterizzato da quattro curve importanti, a raccordare altrettanti segmenti rettilinei. I corridori entreranno a Caorle dal cavalcavia del ponte Negrelli, proseguiranno per Strada Nuova e arriveranno alla rotatoria di piazza Papa Giovanni XXIII (di fronte al porto), dov’è prevista la prima svolta a sinistra.

Da qui la corsa s’inoltrerà per il Lungomare Trieste,che sarà percorso interamente. Al termine, altra svolta a sinistra in via Torino, per poi svoltare ulteriormente, imboccando viale Falconera.

A questo punto mancheranno ormai meno di 2 km. Icorridoriproseguiranno per via Ferrara, quindi affronteranno l’ultima svolta per immettersi in Strada Traghete. Il rettilineo finale misura circa 600 metri. Il traguardo sarà posto quasi alla fine di Strada Traghete, non lontano dall’intersezione con via Aldo Moro. L’arrivo della corsa è previsto, in base alla media che terranno i corridori, intorno alle 17.15.

Oltre al traguardo, due saranno le zone chiave per la tappa. La prima è il quartiere di tappa, che sarà posto al Palaexpomar. In adiacenza, in via Aldo Moro,dalle 14 alle 19 sarà attivo il Giroland, il villaggio commerciale dell’arrivo di tappa.