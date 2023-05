Scontro frontale a San Donà, 5 feriti, una donna è grave

Scontro frontale tra due auto in via Grassaga a San Donà, lunedì 22 verso le 15. Una delle due auto, secondo la prima ricostruzione della dinamica, avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. Al volante di una Fiat Panda, una donna con i due genitori anziani. Due persone a bordo dell' altro veicolo.

Tutti i coinvolti sono rimasti feriti, ma la donna al volante della Panda è la più grave ed è stata trasportata in elicottero all' ospedale di Mestre in prognosi riservata.

Dopo l' impatto l' utilitaria è finita sul muretto che scorre di fianco al canale Grassaga e per poco non vi è piombata dentro. Sul posto polizia locale di San Donà, vigili del fuoco e 118. La strada è stata chiusa durante i soccorsi.